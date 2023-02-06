Kılıçdaroğlu: Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Bazı belediye başkanlarından bilgi aldı

Kılıçdaroğlu, depremin ardından bazı illerin vali ve belediye başkanlarından son durum hakkında bilgi aldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde etkili olan deprem felaketi nedeniyle Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Elazığ valileri ile Mersin ve Adana büyükşehir belediye başkanlarını telefonla aradı.

Deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, "Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.