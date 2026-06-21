Kılıçdaroğlu bu hafta da Meclis grup toplantısı yapmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 23 Haziran Salı günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararı aldı. Saat 11.00 ve 14.00'te yapılacak toplantılar nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmak için Meclis Başkanlığı'na başvurmayacağı belirtildi.

Hem MYK hem de PM toplantısının ana gündemi partideki son gelişmeler olacak. Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasını yapacağı Parti Meclisi'nde güncel siyasi değerlendirmeler ve il disiplin kurullarının durumu görüşülecek.

Ne olmuştu?

CHP'de iki hafta önce yapılan grup toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu taraftarları arasında gerilim yaşanmıştı. Geçen hafta, CHP Sözcüsü Müslim Sarı benzer görüntülerin yaşanmaması için Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmayacağını açıklamıştı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de aynı saatlerde Özgür Özel'in de grup toplantısı yapmayacağını duyurmuştu.