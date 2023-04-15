Kılıçdaroğlu Bulgaristan'dan seslendi: Devlet politikası partilerden bağımsızdır

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan programı kapsamında Kırcaali’de açıklama yaptı.

Twitter hesabında, “Kırcaali’den selamlar. Evlad-ı Fatihanlarla akşam iftarımız var...” ifadesiyle videolu mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Tek bir lafım olacak. Türk Dünyası politikası, Akdeniz politikası, dış politika ve savunma sanayi politikası… Bunlar devlet politikalarıdır. Ve devlet politikası partilerden bağımsızdır. Çünkü devlet, bakidir. Saray; partiyi devletleştirdiği için, dış politikayı şahsileştirdiği için algı yapıyor. Aslında bu Sovyet rejimidir. Parti, devletmiş gibi davranıyor.

Kırcaali’den selamlar. Evlad-ı Fatihanlarla akşam iftarımız var... pic.twitter.com/dxFUfH3d2F — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 15, 2023

‘Bay Kemal gelince o duracak, bu duracak’ algısı yapıyorlar. Durmaz efendim, durmaz. Bay Kemal’de devlet, yine devlet olacak. Parti de parti. Devlet ciddi olacak, ciddi. Olması gerektiği gibi. Herkesin kapısında para dilenen, ben ettim sen etme diyen bir Türkiye görmeyeceksiniz, artık. Hiç merak etmeyin. Kırcaali’den perkese yürekten selamlar."