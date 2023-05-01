Kılıçdaroğlu: Bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlayacağız

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak kent merkezinde Madenci Anıtı önünde düzenlenen miting, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla başladı.

Daha sonra sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, kentin sahip olduğu potansiyele vurgu yaptı.

Hayatını kaybeden madencilerin arkasından gözyaşı döktüklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Emeğin dediğimiz, emekçilerin dediğimiz kentin yürüyüşünü de asla unutmadım. Ankara'ya yürüyüşünü de asla unutmadım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kömürün Güney Afrika'dan getirildiğini ve yüksek miktarlarda ödemeler yapıldığını savunarak, "Allah nasip ederse cumhurbaşkanı seçildiğimde sizlerin oyuyla, sözümü yerine getireceğim. Aşamalı olarak 5 bin işçi alacağım, 5 bin. Yıllardır söz verdiler yapmadılar. 5 bin işçi sözü verdim, geldiler dediler ki '2 bin kişi alacağız.' '2 bin kişi alacağız' diyen kişinin üstünü kömürün karasıyla çizeceksiniz. '5 bin işçi alacağım' diyenin yanına da bir kömür koyacaksınız. Emeğin hakkı olarak koyacaksınız." diye konuştu.

Emeklilerin, esnafın ve işçilerin yaşadığı sıkıntılara değinen Kılıçdaroğlu, esnafı sahipsiz bırakmayacaklarını, Esnaf Bakanlığı kuracaklarını anlattı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin değişime, huzura, birlikte çalışmaya ve yaşamaya ihtiyacı olduğunu, zor günlerin yakında geçeceğini, güzel günlerin mutlaka Türkiye'ye geleceğini ifade etti.

"Bu düzeni ters düz edeceğiz"

Bütün köy okullarını yeniden açacaklarını ve 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını aktaran Kılıçdaoğlu, iktidarın tarım, istihdam ve eğitim politikasını eleştirdi.

"Bu düzeni ters düz edeceğiz. Ne ezen ne ezilen. İnsanca hakça düzeni getireceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, emeklinin geçinemediğini, 2015'ten bu yana emeklilere asgari ücret kadar ikramiye verilmesi gerektiğini söylediğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere asgari ücret kadar ikramiye vereceklerini vaat ederek, "Bay Kemal, sözünden dönmez." dedi.

Türkiye'nin devasa bütçesi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 27,5 yıl devlette çalıştığını, bütçenin nasıl yapılacağını gayet iyi bildiğini ve savurganlığa son vereceklerini aktardı.

İktidarın ekonomi politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sözüm söz, 418 milyar doları dışarıya götürenler, size de sözüm söz, götürdüğünüz paranın tamamını getireceğim. Ve bu millete vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Onlar sanıyorlar ki, Bay Kemal devleti bilmez, devleti tanımaz. Devlet bakidir, devlet adalet üzerine inşa edilir. Devlet parti değildir. Parti devletine dönüştürdüler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. Devlet liyakatli insanların yöneteceği devlet olacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunu da sağlayacağız."

"Mutfaklarda yangın var arkadaşlar"

Kılıçdaroğlu, sözleşmeli öğretmen uygulamasına değinerek, öğretmenlerin hepsinin kadrolu olması ve kendi kıdemlerine göre aylık alması gerektiğini belirtti.

İşsizlik sorununa işaret eden Kılıçdaroğlu, "Gencecik çocuklar işsiz ama 3 milyon 600 bin Suriyeli'miz var. Sizlerin oylarıyla Allah nasip ederse, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlayacağız. En geç 2 yılı içinde." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, milletin vicdanına, ahlakına, erdemine güvendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Beraber bu ülkeyi değiştireceğiz. Artık değişime ihtiyacımız var. Bir değişim olsun artık. Yeter artık. 20 yıldır, 22 yıldır yeter. Memleketi ne hale getirdiler. Bu memleket Allah aşkına ya, bir kuru soğana muhtaç hale gelir miydi ya. Soğan alamaz hale geldik. Yazıktır, günahtır. Mutfaklarda yangın var arkadaşlar."

Yapacakları yatırımlara değinen Kılıçdaroğlu, "Efendim, 'Filyos Limanı'nı CHP gelirse, Kılıçdaroğlu gelirse yapmayacakmış.' Ya niye yapmayalım. Sizin babanızın malı mı? Orası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait. Ve yapacağız, daha güzelini yapacağız, daha iyisini yapacağız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş ile Diyarbakır'da 2001'de uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan dosyalarını kapattırmayacaklarının altını çizdi.

Suriye tezkeresine, "terör örgütleriyle mücadele için yabancı askerleri Türkiye'ye davet etme maddesi bulunduğu" için hayır dediklerini savunan Kılıçdaroğlu, "Ben Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren ve o gelenekten gelen anlayışın siyasetçisi olarak, kendi ülkemde hiçbir zaman yabancı asker postalı istemiyorum. Terörle mücadelede güvenlik güçlerimiz tarih yazmışlardır, büyük başarılar elde etmişlerdir. Sen kalkıyorsun, 'terörle mücadelede yabancı askerleri davet edeceğim' diyorsun. Bay Kemal buna evet desin. Bay Kemal evet der mi ya?" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan madencilere plaket verdi.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, partisinin milletvekili adayları ve belediye başkanlarıyla katılımcıları selamlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.