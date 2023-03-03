Kılıçdaroğlu: Bütün taşlar yerine oturacak

ANKARA (EKONOMİ) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarını TBMM’de kurmaylarıyla birlikte televizyondan takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok kısa bir değerlendirme yaparak, “Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bu kısa açıklamanın ardından TBMM’den ayrılarak, CHP Genel Merkezine gitti.

Bu arada CHP MYK'nın olağanüstü toplanma kararı aldığı bildirildi.