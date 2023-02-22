Kılıçdaroğlu, çadır çağrısını yineledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’ın Defne ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Hatay’ın yeniden yapılanmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu yapılırken Hataylıların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Hatay kültürel açıdan, tarihsel açıdan sadece Türkiye’nin değil, dünyanın göz bebeği olan kentlerden birisi. Buranın tarihsel dokusunun, kimliğinin korunması lazım. Belki özel bir yasal düzenleme de bu konuda yapılmak durumundadır. Esnafın, ev sahibinin, çiftçinin hakkını korumak zorundasınız. Sonunda ‘sosyal devlet’ dediğimiz, vatandaşına sahip çıkan devlettir. Şimdi sosyal devlet olmazsa ne zaman olacak?” diye konuştu.

Çadır teminiyle ilgili sorunlar yaşandığını savunan Kılıçdaroğlu, “Normalde Kızılay’ın elinde, AFAD’ın elinde yeteri kadar çadır stokunun olması gerekirdi, fakat yok. Belediye başkanlarımız, bizler hepimiz çağrı yaptık, dedik ki ‘Kimin elinde çadır varsa fiyatı ne olursa olsun bize söyleyin gelip alacağız ve vereceğiz’. Fakat çadır bulamıyoruz. Bir belediye başkanı arkadaşımız az önce ifade ettim. Çin’den çadır ithal etmeye çalışıyorlar. Geldiği zaman göndereceğiz. Yani bir çadır bulsak gönderiyoruz” dedi.