Kılıçdaroğlu: Çay fiyatı en az 15 TL olacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yaş çay alım fiyatına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, çayın anavatanı Rize’de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı. Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kg yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL'yi buluyor.

Ziraat odalarının analizlerini görmezden geliyor, üreticinin alın terini yok sayıyor, sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor, onların çıkarlarını gözetiyorlar. Üretici bırakın gelecek yıl için kenara para koymayı, ürününü zararına satmaya zorlanıyor.

Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz. Bay Kemal sözü veriyorum! 15 Mayıs’ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim." ifadelerini kullandı.