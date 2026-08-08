Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları MYK üyeleri ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Gençlik Kolları yönetimini kabul etti.
Görüşmede, göreve başlayan Gençlik Kolları Genel Başkanı Berfin Karan ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.