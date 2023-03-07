Kılıçdaroğlu, CHP Grubuna veda etti

ANKARA (EKONOMİ) Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına, “Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım” sözleriyle başladı. Partililerden helallik de isteyen Kılıçdaroğlu, başta Meral Akşener olmak üzere ittifak ortaklarına teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu toplantıyı izleyen partililere seslenerek, “Başınızı hep dik tuttunuz, karanlığın üzerinizi kaplamasına izin vermediniz. Zalimlerin tahtını yıkmaya çok yakınız. Sizin gibi yol arkadaşlarım olduğu için onur, gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun, hakkınızı helal edin.” Dedi.

“Bu kürsü yıllarca mazlumların acı feryatlarının duyulduğu kürsü” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu kürsüde son kez konuşuyorum, umutluyum, gerçekten umutluyum” ifadelerini kullandı.

Akşener ve diğer ortaklara övgü

İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener, merttir, büyük mücadele veriyor, bu bilinsin istiyoruz. Ana kucağınıda çok iyi bilir, yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını çok iyi bilir. Ona müteşekktir olduğunu bilmenizi isterim. İlk görüş ayrılığında söylenmemesi gereken şeyleri söylediler.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan bilge olarak bahseden Kılıçdaroğlu, herkesin iyi tanıması gereken siyasal aktör olduğunu belirtti. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun güçlü entelektüel birikimi olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan “Bu genç liderle ülkenin perişanlığına son vereceğiz”, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’dan da övgüyle bahsetti.

Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’dan da bahsederken, sözlerini “Hakkınızı helal edin” diyerek tamamladı.