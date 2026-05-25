Kılıçdaroğlu: CHP, kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay davasına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından, dün tahliye için binaya gelen icra heyeti kararı Özgür Özel'e sunmuş ancak Özel de karar metnini yırtmıştı. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince, polis otopark kapısını kırıp CHP Genel Merkezi'ne girmiş, Genel Merkez'in girişine kurulan barikat dağıtılmıştı. Partililer, polislere yangın söndürme tüplerinde bulunan kimyasalları sıkmış polisler de partililere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etmişti.

Özel akşam saatlerine doğru genel merkez binasından ayrılarak TBMM'ye yürümüş. TBMM önündeki konuşmasında Özel, "Bugün meclis bahçesindeyiz. Genel Merkezimize olanları biliyorsunuz. CHP kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Genel merkez birinci Meclis’te bir odaydı. Biz o binadan çıktık. Meraklısına bıraktık. Sonuna kadar mücadele ettik. Bundan sonraki genel merkezimiz TBMM'dedir." demişti.

Özgür Özel ve partililerin binayı terk etmesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı millletvekilleri ve partililer Genel Merkez'e gelmişti.

"CHP, kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır"

TV 100'den Barış Yarkadaş'a konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"CHP, kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır. Bugüne kadar partimize her türlü eleştiri yapılmıştı ama ahlaki üstünlüğümüze yönelik bir eleştiri yapılamamıştı. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki bunlara da tanık oluyoruz. Dolayısıyla kuruluşundan bugüne ahlaki üstünlüğü bulunan partimiz yeniden ahlaki kodlarına dönmek zorundadır. Biz önümüzdeki süreçte bunu tüm partililerimizle birlikte gerçekleştireceğiz."