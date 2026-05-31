Kılıçdaroğlu: CHP sandığından kim çıkarsa başımızın tacı olacak
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Tertemiz bir kurultayla, temiz bir vicdanla, temiz bir iradeyle geleceğe taşıyacağız. O sandıktan kim çıkarsa başımızın tacı olacak" ifadelerini kullandı.
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurultaya işaret eden Kılıçdaroğlu, "Hem bürokratik hem de siyasi yaşamımda, sadece ve sadece bu millete hizmet etmiş bir kardeşinizim" paylaşımında bulundu.
Kılıçdaroğlu önceki gün yaptığı konuşmanın videosunu paylaşarak "Boğazımdan tek bir kuruş haram lokma inmedi. Kul hakkı yemedim, yedirmedim ve açıkça söylüyorum: Kimseye de yedirmeyeceğim! Cumhuriyet Halk Partisi’nde demokrasi esastır. Merak etmeyin; Atamızın emaneti olan partimizi, arınmış şekilde tertemiz bir kurultayla, temiz bir vicdanla, temiz bir iradeyle geleceğe taşıyacağız. O sandıktan kim çıkarsa başımızın tacı olacak" ifadelerini kullandı.
Hem bürokratik hem de siyasi yaşamımda, sadece ve sadece bu millete hizmet etmiş bir kardeşinizim. Boğazımdan tek bir kuruş haram lokma inmedi. Kul hakkı yemedim, yedirmedim ve açıkça söylüyorum: Kimseye de yedirmeyeceğim!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 31, 2026
Cumhuriyet Halk Partisi’nde demokrasi esastır. Merak… pic.twitter.com/nIdgG4ez2j