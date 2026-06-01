Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanlığına aday gösterecek' denilmişti: İlhan Kesici konuştu

Özgür Özel'in genel başkan seçildği CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nin iptali için açılan davada mutlak butlan kararı verilmesinin ardından, CHP'de kongre sesleri yükselse de Kemal Kılıçdaroğlu, yaptıı açıklamada Yargıtay sürecinine dikkat çekerek pek de kurultay kararı verecekmiş gibi gözükmemişti. Diğer yandan CHP'nin Kemal Kılıçaroğlu'nun genel başkanlığında seçime gireceği ve cumhurbaşkanı adayı olarak da İlhan Kesici'nin gösterileceği iddia edilmişti.

Bu iddiaların ardından İlhan Kesici ilk açıklamasını Notbir'e yaparak, en kötüsünün parti bölünmesi olacağını dile getirdi.

CHP’de bölünme endişesinin büyüdüğünü söyleyen İlhan Kesici, “Bu aşamada bu görev en çok Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndadır” dedi

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Bıkmadan usanmadan, bölünmemek için uğraşılması gerektiğine inanıyorum" diyerek yakın tarihten örnekler verdi ve "Ben şahsen, bugüne kadar yaşanılan parti bölünmelerinin hiçbirisi iyi bir sonuç verdiğine şahit olmadım. Ne bölünen ana parti bakından, ne de bölen parti bakımından." diye konuştu.

'Ben Kılıçdaroğlu'na yakın bir ismim'

Kesici “Ben Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bir isimim, kendisiyle çok eski bir hukuka sahibim. Bizim öncelikli hedefimiz CHP’nin bölünmemesidir. Eğer bir parti illa da bölünecekse, o bölünme günü ve saatine kadar bölünmemek için son ana kadar uğraşılması gerekir. Bu aşamada da en büyük görev Kemal Kılıçdaroğlu’ndadır. Mademki hukuken genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’dur, o halde partinin bütünlüğünü koruma gayreti ve çabası da birinci derecede kendisinden gelmelidir.” diye konuştu.