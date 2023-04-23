Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizi kalıcı bir biçimde demokrasiyle taçlandıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunun, TBMM'nin açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemli toplantısında yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın, sadece Türk çocuklarına değil, başta tüm mazlum milletlerin çocukları olmak üzere dünyanın tüm çocuklarına mutluluk, barış ve sağlık getirmesini temenni etti.

TBMM'nin çalışmalarına başlamasından bir gün önce, 22 Nisan 1920'de Mustafa Kemal'in "Dakika geciktirilmeyecektir" uyarısıyla bir bildiri yayınladığını belirten Kılıçdaroğlu, telgraf aracılığıyla muhataplarına ulaştırılan bildiride, "Allah'ın izniyle Nisanın 23'üncü, Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından, o günden sonra bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun başvuracağı en yüce makam, adı geçen Meclis olacaktır." satırlarının yer aldığını söyledi.

Atatürk ve arkadaşlarının, milli mücadelenin başarıya ulaşmasının yegane koşulunun milli bir meclisin ivedilikle çalışmalarına başlaması olduğuna inandıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Çünkü biliyorlardı ki hakimiyetini kayıtsız şartsız eline almış bir milletin iradesi karşısında hiçbir güç, hiçbir düşman duramazdı. Bu iradeyi temsil edecek makam da elbette TBMM'ydi. Atatürk ve arkadaşları bu inançlarında yanılmadı. Bizi Kurtuluş Savaşı zaferine ulaştıran, çatısı altında buluştuğumuz bu Meclistir. Bu haliyle TBMM, milli mücadelemizin ana karargahıdır. Ana karargahı olduğu için de Gazi Meclistir." diye konuştu.

Gazi Meclisin, açıldığı gün itibarıyla üstlendiği yasama ve yürütme sorumluluğunun bir sonucu olarak yeni bir devletin temellerini de attığının altını çizen Kılıçdaroğlu, TBMM'nin kurulmuş bir devletin meclisi değil, bizzat kendi iradesiyle kurduğu bir devletin meclisi olduğunu; bu vasıfları nedeniyle de dünya siyasi, askeri ve demokrasi tarihinde seçkin bir yere sahip olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Böylesine önemli vasıflara sahip bir meclisin mensubu olmaktan dolayı gurur duyuyorum, gurur duyunuz." dedi.

"Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen umutsuz olmak için bir neden yoktur"

Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili unvanıyla Meclis kürsüsünden son kez hitap etmenin bahtiyarlığı içinde olduğunu ifade etti.

14 Mayıs'taki seçimlerle birlikte milletvekili sıralarında yerlerini alacak TBMM'nin yeni üyelerine başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, "Hiç şüphe duymuyorum ki milletimiz yeni üyelerine, ülkemizi güçlendirilmiş parlamenter sisteme ulaştıracak iradeyi teslim edecektir." diye konuştu.

TBMM'nin, ülkenin tüm temel sorunlarının çözüm merkezi olması gerektiğini ancak milletçe geçmişe duydukları saygının ve geleceğe duydukları güvenin çatısı olmaktan uzaklaştığını savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"TBMM, tarihsel birikimine tezat oluşturacak biçimde, tek adam rejiminin gölgesi altındadır. Gazi Meclisimizin yasama gücü tek adam rejiminin tahakkümüne teslim edilmiştir. Yargı bağımsızlığı, fikir ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve diğer tüm özgürlükler ile bilimsel laik eğitim yerle yeksan edilmiştir. Kamu istihdamında liyakat ortadan kaldırılmış, kamu yönetiminde kayırmacılık ve yandaşlık hakim kılınmıştır. Kamu harcamalarında yolsuzluk yegane yöntem olarak benimsenmiş durumdadır. Gençler, kadınlar, çiftçiler, işçiler, iş insanları, bilim insanları bir umutsuzluk sarmalı içine sürüklenmiştir. İnatla sürdürülen yanlış dış politikanın sonucu olarak, ülkemiz bölgesinde yalnızlaşmış; milyonlarca göçmene, sığınmacıya, mülteciye karşı sınırlarımız korunmamıştır. Ve nihayetinde hayat pahalılığı bir kanser gibi tüm yaşamı sarmış; vatandaşlarımızın geçim gücü neredeyse sıfırlanmıştır."

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen umutsuz olmak için bir neden bulunmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Çünkü bizler uçurumun kenarındaki yıkık bir ülkeden, modern bir cumhuriyet yaratan Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Milletimizin çelikten iradesi, tek bir adamın iki dudağına, kişisel ikbal ve beklentilerine, kayırmacılık bağımlılığına, liyakatsiz kadrolarına teslim edilmiş görünse de bir dönemin sona ermekte olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, saygıdeğer vatandaşları geçmişin ve bugünün olumsuzluklarından konuşmaya değil, gelecek güzel günlerin, gelecek baharın hayalini kurmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetimizi kalıcı bir biçimde demokrasiyle taçlandıracağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Şanlıurfa’da, İnönü'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Afyonkarahisar'da düşmana karşı topyekun savaşıldığı dönemde kutsal Meclisin çatısı altında buluşanların hem savaşları yönetip hem de yeni bir devletin temellerini attığını belirterek, "Şimdi de sıra bizde. Meclisimizin açılışının 103'üncü yılında Cumhuriyetimizi kalıcı bir biçimde demokrasiyle taçlandıracağız. Demokrasiyle taçlandırılmış Cumhuriyetimiz sadece mazlum milletlere değil, tüm dünya demokrasilerine örnek olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, 418 milyar doların hesabının sorulacağı, çiftçinin, işçinin hakkını alacağı, kadın cinayetlerinin son bulacağı, terör ve suç örgütlerinin kökünün kazınacağı, yoksulluğun ve yolsuzluğun sona ereceği, beytülmale el uzatılmayacağı, cumhurbaşkanının dahi özgürce eleştirilebileceği, tüm kararların istişareyle alınacağı, Çankaya Köşkü'nün yeniden tüm Türkiye'nin evi olacağı, barış akademisyenlerinin kürsülerine döneceği, Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin öğretmenin atanacağı, liyakatin hakim olacağı, Kızılayın kan ve çadır satmayacağı, AFAD'ın enkaz altında kalan vatandaşını ölüme mahkum etmeyeceği bir döneme doğru yaklaştıklarını söyledi.

"Dünyaya örnek olacak yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Bu dönemi siyaset bilimciler Türkiye Cumhuriyeti'nin çağı olarak nitelendirecek." diyen Kılıçdaroğlu, "Bugün için bir kişiye ait olan egemenlik son bulacak; 100 yıl önce olduğu gibi egemenlik yeniden kayıtsız şartsız millete ait olacak. 14 Mayıs itibariyle Türkiye, yaşama sevincini geri alacak, baharına kavuşacak. Türkiye'ye bahar geldiğinde göreceksiniz, tüm dünyaya bahar gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına; Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere, terörle mücadelede şehit düşenlere Allah'tan rahmet dileyen, gazilere de şükranlarını sunan Kılıçdaroğlu, konuşmasını, "Bu kürsüden milletvekili sıfatıyla son sözüm şudur; milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracak." diyerek tamamladı.​​​​​​​