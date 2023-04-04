Kılıçdaroğlu: Devletin yeniden ayağa kalkması lazım

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da Millet Buluşması Programında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Trabzon ziyaretine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu da eşlik ediyor.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunlara değindi:

"Ekrem Başkan İstanbul'u gerçekten de hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem Fatih Sultan Mehmet'in öngördüğü İstanbul yapacak. Aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevini yapacak. Önündeki tüm bürokratik engelleri kaldıracak. Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı? 85 milyonu kucaklaştıracağım. Bir arada olacağız ve güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz.

Emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiye asgari ücret kadar olsun dedik, 8500 TL... eksik verdiler. Cumhurbaşkanı seçildiğimde önümüzdeki bayram emeklilerin hesabında 15 bin TL yatacak. Göreceksiniz. Diyecekler ki parayı nereden bulacaksın. Söz, Bay Kemal o paranın tamamını bulacak. 5'li çeteye, uyuşturucu baronuna para var, milyon dolarlar dönüyor, 5 yerden 6 yerden maaş alana para var. Emekliye gelince, para yok! Para var, alacağım, vereceğim.

418 milyar dolarlık bir hortum var. O paranın tamamını alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Kim ne götürdüyse kuruşu kuruşuna biliyorum. İktidara gelirsek 1 ay içinde esnafın pandemi döneminde çektiği kredilerin faizini sileceğiz. Esnaf rahat nefes alacak. Stopaj vergisini sıfırlayacağız. Zincir mağazalardan en çok esnaf şikayet ediyor. Sana söz o beladan kurtaracağım esnafı.

Gençler üniversite sınavına gireceksiniz, üniversiteye gidiyorsunuz, kazanıyorsunuz ama sözlü sınavda hakkınız yeniliyor, torpili olanlar yukarı; ama sizin hakkınız yeniliyor. Söz verdim o torpili kaldıracağım.

İktidar olmanın yolu çalışmaktan geçer, beraber olmaktan geçer, kul hakkı yememekten geçer. Bütün Trabzonlu kardeşlerime sesleniyorum. Biz beraberiz. Altı lider beraberiz. Altı lideri bir araya getiren demokrasidir, yolsuzlukla mücadeledir. Altılı Masa'yı bir araya getiren bu ülkede adaletin artık olmamasıdır. Biz bir araya geldik. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Kadın haklarını getireceğiz, gençlerin isteklerini yapacağız. Saraya değil halka çalışacağız. Trabzon'da güçlü milliyetçi damarın olduğunu biliyorum. Kimse unutmasın, gerçek milliyetçi arıyorsanız o da biziz. Allah nasip eder cumhurbaşkanlığına geldiğimizde Süleyman Şah Türbesi'ni alacağım, vatan toprağına getireceğim.

Yandaşlara Euro veya dolarla ihale yapıyorlar. Ne yapıyorlarsa yabancı parayla. Hani Türk lirası vardı. Hani milliyetçiydik? Bunların milliyetçiliğini gördünüz mü? Bay Kemal'in sözü var, o dolarlı ihalelerin tamamını Türk lirasına çevireceğim. Bizim milliyetçiliğimizi saraydakiler değil, tüm dünya bilecek. Ne diyordu rahmetli Ecevit, 'Bizim milliyetçiliğimiz Akdeniz sularındadır' diyordu. Ne ezen ne ezilen, hakça insanca bir düzen diyordu Ecevit. Bu düzeni getireceğiz.

Umutlarınızı kaybettiğinizi biliyorum. Şunu unutmayın. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. O hayallerin tamamını gerçekleştireceğim. Trabzon bir dünya şehri aslında. Görkemli tarihi var. Ama Trabzon'un gelirin 1300 dolar düştü. Bunu çözmemiz lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün demiryolu hayali var. 100 yıl önce söyledi. Demiryolunu Gürcistan'dan geçirerek bunu hayata geçireceğiz. Her seçim döneminde 2023'te bitireceğiz dediler, şimdi 2053 diyorlar. Türkiye'ye söz Trabzon'a söz bunu bitireceğiz. Hafif raylı sistem konusunda sorun var. 10 Trabzonlu var, 4'ü bakan. 10 Trabzonlu hafif raylı sistemi yapamıyor. (Ekrem İmamoğlu) Ama bir Trabzonlu 10 büyük Metro inşaatını yapıyor Bütün engellemelere rağmen yapıyor. Dedim 'Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, size yedirmeyiz.'

Geçmişte hangi partiye oy verdiyseniz başımın üstü. Siyaset geçicidir, devlet bakidir. Devletin yeniden ayağa kalkması lazım. Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde haksızlık olur, kargaşa olur. Devleti yeniden inşa edeceğiz.

Sandık başına giderken elinizi vicdanınıza koyun. Kul hakkı yiyene asla prim vermeyin. Geleceğiz, bütün dünya görecek. Türkiye nasıl şahlanır tüm dünya görecek.

Her tarafımız deniz. Düşünebiliyor musunuz bir yolcu gemisi bile yok. Denizden vapur geldiğinde asfalt mı var? Allahın denizi. Gemiyi yapacaksınız. Yolcu gelecek. Turist gelecek. Trabzon, Karadeniz 12 ay turist ağırlayacak. Bu imkan var ama bu siyaset bunu görmüyor."