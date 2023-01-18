Kılıçdaroğlu: Doğal gaz fiyatlarını indirmek için yazın gelmesini mi bekliyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, doğal gaz fiyatlarına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada doğal gaz fiyatları düşüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatları Avrupa'da bu ay yüzde 80 düştü. Bizde hanede ve üretimde faturalar hâlâ can yakıyor. Doğal gaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?" ifadelerini kullandı.