Kılıçdaroğlu dünyaya seslendi: Sen de 3 Aralık'ı bekle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, gündemdeki konulara ilişkin şunları söyledi:

“Emekli kardeşlerim, 14 milyon kişisiniz, ‘Türkiye’nin büyümesinden pay almayacak sınıf’ olarak siz tarihe geçtiniz. Bu tarihi yazanlar, parlamento çatısı altında el kaldırdılar, ‘emekliler büyümeden pay almayacak’ diye. İtiraz eden, bu kardeşinizdi. Emekliler de bizim insanlarımız. Onlar çalıştı, ürettiler; onlar alın teri döktü, Türkiye’nin büyümesine katkıda bulundu. Şimdi siz geldiniz, ‘Biz, size büyümeden pay vermeyeceğiz’ diye kanun çıkarıyorsunuz. Akıl alacak şey değil.

Emeklilerin yüzde 80’i açlık sınırının altında aylık alıyor. Emekli ikramiyesi için verdiğim mücadeleyi bütün emekliler bilirler. 2018’de bin lira verdiler. 2022’deyiz, 100 lira artırdılar sadece. 2018’in bin lirası ile 2022’nin bin lirası aynı mı acaba? Bütün emekli kardeşlerime seslenmek isterim; aynı mı acaba? Ayrıca bazı bankaların emeklileri var, mesela Vakıf Bank emeklileri, bunlara ikramiye bile ödenmiyor. Bu sorunların tamamını Allah nasip ederse çözeceğiz. Emeklilerin sorunlarını çözeceğiz. Emekli, bu ülkenin caddelerinde onuru ile gezecek.

Eczacılara sorunlarını çözme sözü

Toplumun her kesiminde sorun var. Eczacılar yürüdüler. Yaklaşık, 81 ilden geldiler ve 20 bin kişiyi aşkın bir eczacı grubu yürüdü. Evet, onların da sorunları var. Toplumun üniversite bitirmiş bir kesimi, hepimiz hayatımızın bir evresinde mutlaka eczacı ile karşı karşıya geliriz. Reçeteyi veririz, ilacı alırız. Eğer bunlar sorunlarını çözmek için bu kadar uzun süredir bekliyor ve artık bu beklemenin sonunda 20 bin kişi Ankara’da toplanıp miting yapıyorsa bir sorun var demektir. Eczacı kardeşlerime sesleniyorum; sizin bütün sorunlarınızı biliyorum. Raporlar elimde, sizin raporlarınız da elimde. Burada dillendirmek istemem uzun uzun. Bir şeyi bilmenizi isterim; sizin sorununuz da emeklilerin sorunu gibi çözülmesi zor olan bir sorun değildir. Sizin de hakkınızı teslim edeceğiz. Emekliler gibi eczacılar da bu ülkede güler yüzle gelen her vatandaşa hizmet edecek.

Boğaziçi eleştirisi

Boğaziçi Üniversitesi, hepimizin gözbebeği olan bir üniversitedir. O üniversiteye kaydınızı yapmak için üniversite sınavında yüksek puan tutturmanız gerekiyor. Ama bir dönem, bir kanun hükmünde kararname çıkardılar. ‘Üniversite hocaları kendi rektörlerini seçmesin, ben atayacağım’ dedi. Üniversitelerde rektör atamaları bir kişinin iradesi ile olmaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi, ciddi bir sorun ile karşı karşıya. Aylardır aynı sorun yaşanıyor. Bir rektör atadılar, rektör bir süre sonra ayrıldı. İkinci rektör atadılar, o hâlâ koltuk peşinde. Dekanlar atıyor. O üniversitede bırakın rektörlük yapmayı, profesörlük unvanını alabilecek yetenekte olmayan kişiyi getirip rektör yaptılar. Bir kişi, kendisine birden fazla koltuk ayarlar, üç ayrı koltuğa oturmaya kalkarsa o kişi bilim insanı değildir.

Görevden alıyorsunuz keyfi olarak, mahkemeye başvuruyor, ‘göreve iade’. Bir daha görevden alıyorsunuz. Bir üniversite hocası için ‘Üç ay süre ile üniversiteye girmeyeceksin’ diye karar alınıyor. Akıl, mantık neresinde bunun? Olacak şey değil. Türkiye’deki bütün üniversite hocalarıma sesleniyorum; devlette liyakat dediğimiz zaman, aynı zamanda üniversitelerde de liyakat olacaktır. YÖK denen, 12 Eylül darbe hukukunun bir ürünü, kaldırılacaktır. Üniversiteler, gerçek anlamda özgür ve özerk kuruluşlar olacak.

Vizyon toplantısına çağırdı

Önümüzde bir vizyon toplantısı var. Yani bir vizyon zirvemiz var. Bütün milletvekili arkadaşlarımı, bütün vatandaşlarımı bu vizyon toplantısına davet ediyorum. Bu zirvede yol arkadaşlarımıza neyi anlatacağız? Arkadaşlarımıza, halkın huzuruna çıktıklarında ne için oy isteyeceğimizi anlatacağız. Sadece bir tekil adaya, şahsım kafalarına oy istemek, CHP’nin kitabında yoktur; bunu herkesin bilmesi lazım. Zaten bizim arkadaşlarımız da böyle bir şeyi asla kabul etmezler. CHP’nin genlerine aykırıdır. O kafa, saray kafasıdır. Ülkeyi bu hale getirenler de onlardır. Bu saraylılar, farklı bir şey bilmedikleri için sabah, öğle, akşam ‘Adayınızı açıklayın, adayınızı açıklayın’ diye bağırırlar. Aslında ne kadar zavallı duruma düştüklerini bütün toplum bir şekliyle görüyor. O kadar ki bazı köşe yazarları 200’ün üstünde yazı yazdı, ‘Adayınız kim’ diye. Yalvarıyorlar; ‘Açıklayın adayınızı’. Zavallı ve acınacak durumdalar.

"CHP sadece bir adaya oy istemeyecek"

CHP, sadece bir adaya oy istemeyecek, dar bir anlayış ile de oy istemeyecek. CHP, bir zümrenin çıkarı için de oy istemeyecek. Yepyeni bir anlayış ile yepyeni bir sisteme oy isteyecek. CHP, adaya oy istemeyecek, güç birliğine oy isteyecek. Gücümüzü temerküz ettireceğiz. CHP, oyları, daha iyi bir yaşam için isteyecek. Daha adil düzen için isteyecek. Yeni bir Türkiye hayali için isteyecek. Yeni bir siyasal ve aynı zamanda siyaset üstü anlayış ile oy isteyecek vatandaştan. Çünkü biz, sadece ülkeyi krizden çıkarmak için oy istemiyoruz, bundan sonra ülkemizi yapısal krizlerden koruyacak sistemi getirmek için geliyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. 50 yıldır ekonomik krizi bir diğeri ile değiştirdik. 50 yıldır bu ülkede ekonomik krizler var. Bu ülke yoruldu arkadaşlar, o krizden bu krize. Türkiye’yi buradan çıkarmamız lazım. Biz, bu krizleri sonsuza kadar bitirmek için geliyoruz. Bunu bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. Yeni bir nefesle, neyin düzgün ve doğru olduğunu bilenlerin nefesleri ile geliyoruz. Yani vatanseverlerle birlikte geliyoruz. İnanıyorum ki bu insanlarımız ile bu sarayların kötülüğünü yok edip birlikte galip geleceğiz.

“Ey dünya, sana da sesleniyorum"

Sizi İstanbul’a davet ederken dünyaya da seslenmek isterim. Ey dünya; insanımız, senin ucuz iş gücün değildir. Ülkemiz, senin mülteci kampın değildir. Toprağımız, senin çöp depolama alanın değildir. Mahallerimiz, senin uyuşturucu baronlarının fink attığı bataklıklar değildir. Bu karanlığa asla ve asla mahkum değiliz ve mecbur da değiliz. Dünyaya seslenip şunu söyleyeceğiz: ‘İyice bak’ diyoruz, ‘seninle rekabet etmeye geliyoruz’. Unutmayın, dünyaya sesleneceğiz o vizyon toplantısında. ‘Ey dünya’ diyeceğiz, ‘seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şey ile rekabet etmeye geliyoruz.’ Ey dünya; sana da sesleniyorum, sen de 3 Aralık’ı bekle.” (ANKA)