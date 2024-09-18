Kılıçdaroğlu: Tüzüğe evet demedim

Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında, Olağanüstü Tüzük Kurultayı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tüzüğe evet demedim"

Kılıçdaroğlu, "Özgür bey ile yediğimiz yemekte Mansur Bey’de vardı il başkanı da vardı. Özgür Bey tüzük ile ilgili bilgi verdi. Yazılı metin olmadan fikir beyan etmem doğru olmaz değil dedim. Son şekil aldıktan sonra size göndeririz, düşüncelerinizi belirtirseniz seviniriz dedi. Bana kurultaydan bir gün önce akşam 19 civarında geldi. Dolayısıyla bir görüş hazırlama fırsatım olmadı. Kurultay da yapılan açıklamalar, benim tüzüğe karşı olumlu düşündüğüm anlamına gelmiyor. Benim tüzüğe evet dediğim, hatta ben de şaşkınlıkla izledim ama doğru değil. Gittiğiniz zaman bu tartışmaların birinde olmak zorundasınız. Yanlış olduğunu söylemek zorundaysanız ben de bu tartışmaların içinde olmamak için gitmedim." dedi.

"Umarım İstinaf böyle bir karar vermez"

Kılıçdaroğlu "İmamoğlu'na 2 yıl 15 gün hapis cezası verildi. İstinaf Mahkemesi'nde onaylanacağı konuşuluyor. Onanırsa İmamoğlu başkanlıktan ayrılmak zorunda kalacak ve siyasi yasak söz konusu. Gerçekleşirse tepkiniz nasıl olur?" sorusuna "Vicdanı ve ahlakı olan her kesimin buna itiraz etmesi lazım. Ne demek siyasi yasak? Hangi çağda yaşıyoruz. Siyasetçi elbette eleştirecek. Ekrem Bey bu ifadeyi (ahmak) kimler için kullandığını açıkladı. Yargının parayla iş yaptığını hepimiz biliyoruz. Umarım İstinaf böyle bir karar vermez. Yargıtay'a gittiğinde de bu ucube kararı bozar." yanıtını verdi.

"Endişeniz olmasın"

"Partinin tepkisini zayıf bulursanız kişisel bir hareket başlatır mısınız?" sorusunu ise Kılıçdaroğlu "Endişeniz olmasın." şeklinde cevapladı.