Kılıçdaroğlu: Faciaya yol açanların hesap vermesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra’daki maden faciasının birinci yılında Bartın'da hayatını kaybeden madenci Mehmet Bulut ile Öner Yıldız’ın ailelerini ziyaret etti.

Mehmet Bulut'un eşi Buse Bulut'a taziyelerini ileten CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hayatın bütün sıkıntılarını siz çektiniz, hakkınızı aramak da sizin en doğal hakkınız. Bu olaya yol açan, bu faciaya yol açanların hesap vermesi lazım. Acınızın büyük olduğunuzu biliyoruz, Allah kimseye böyle acılar vermesin. İnşallah hakkınız teslim edilir. Yargılama sürecini arkadaşlarımız takip ediyorlar.

Bilirkişi raporları çıkıyor, bilirkişi raporlarından da kusurlar da çıkıyor ortaya. Dolayısıyla facianın asıl sorumlusunun orayı yönetenler olduğu da bütün belgeleriyle, dokümanlarıyla, bilirkişi raporlarıyla çıktı ortaya. Takip etmezseniz bunların hepsi kaybolup gidecek. En son iki yönetici hakkında soruşturma izni verilmemişti. Danıştay, 'Hayır, bunlar soruşturulsun' diye ona da izin verdi.

Japonya'da, Fransa'da, Almanya'da oluyor ama kimsenin burnu bile kanamıyor. Elbette kömür çıkaralım. Ama önce oranın bütün güvenliği alınıyor, bakılıyor, ediliyor, testler yapılıyor sonuç olumlu çıkarsa deniyor ki işçilere, 'Buyurun arkadaşlar, gelin kömür çıkarın' deniyor.

4 yıl havalandırma ihalesi yapılmıyor. Ya akıl var, mantık var. Bilirkişi olmasa biz bunları da bilmeyeceğiz. Bereket bilirkişiler de düzgün insanlar. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu yazıyorlar." (ANKA)