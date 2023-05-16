Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya paylaşımında gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, sandıktan değişim mesajı çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Sevgili Gençler,

İlk tur bitti. En büyük gerçek şu ki, sandıktan değişim mesajı çıkmıştır. Değişim isteyenler artık bu ülkede istemeyenlerden daha fazla. Ancak şurası da net, bu kadar ceberut bir iktidardan kurtulmak için çok daha fazla mücadele etmesi gereken taraf da biziz. Genç arkadaşlarımın mesajını da aldım. Başım üstüne. Onların kaygılarını gidereceğim ama onların da beni duymasını istiyorum. Öyle bir noktada ki her şey, domuz bağcılar yüce Meclis’e gönderildi! Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar. En büyük kazığı da gençlere attılar. Sizin hiçbir şeye yetecek paranız yok. Bir kahveyi bile düşünmek zorundasınız. Yaşama sevinciniz çalındı. Oysa gençlik kaygısızlıktır. Bunu bir gün bile yaşatmadılar size. Bizler tartışırken, onlar size karşı birleşmiş durumda. Şimdi bir bakalım, günün sonunda elimizde ne var? Dipsiz bir karanlık… Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var, bu karanlık tünelden çıktık çıktık…"

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılan ve 2. tura giden Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 44,88 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,51 oranında oya sahip oldu. Seçimde Ata İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan ise yüzde 5,17'de kaldı. Seçimden önce çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, yüzde 0,44 oy oranına ulaştı.