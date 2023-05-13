Kılıçdaroğlu, gençlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting programlarını dün Samsun ve Ankara ile tamamladı. Çok sayıda miting yapan Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Cesaret eden kazanır. Biz Ata'mızdan öyle öğrendik. Gençlerle birlikte Anıtkabir'deyiz. https://t.co/WcCYT9DFfk — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 13, 2023

Kılıçdaroğlu’na Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve gençler eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından, "Cesaret eden kazanır. Biz Ata'mızdan öyle öğrendik. Gençlerle birlikte Anıtkabir'deyiz." açıklamasını yaptı.

Aslanlı Yol'dan gençlerle birlikte elinde karanfille yürüyen Kılıçdaroğlu, yolun sonunda kendisine eşlik eden gençlerle birlikte ellerindeki karanfilleri göstererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir avlusuna çıktığı anda yurttaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu, ayrıca gençlerle birlikte ellerindeki karanfilleri de mozolenin üzerine bıraktı.