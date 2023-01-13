Kılıçdaroğlu: Geniş kapsamlı aflar gündemimizde olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 ay sonrası için geniş kapsamlı afların gündemlerinde olacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak.” ifadelerini kullandı.