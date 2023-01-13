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Kılıçdaroğlu: Geniş kapsamlı aflar gündemimizde olacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs... Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak." dedi.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 ay sonrası için geniş kapsamlı afların gündemlerinde olacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak.” ifadelerini kullandı.

 

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