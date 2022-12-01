Kılıçdaroğlu: Güçlü bir sosyal devlet anlayışının hayata geçirilmesi gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV) ile Friedrich Ebert Vakfı’nın İstanbul’da bir otelde düzenlediği “Sosyal Demokrasi ve Refah Devleti” paneline konuşmacı olarak katıldı.

Gazeteci Tülin Daloğlu’nun moderatörlüğünde, Friedrich Ebert Vakfı Başkanı ve önceki dönem Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’ün de katıldığı panelde Kılıçdaroğlu, sosyal demokrasinin doğaya ve doğanın önemli bir parçası olan insana değer veren bir siyaset anlayışı olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İsteriz ki, sosyal demokrasi felsefesinin gerektiği ölçüde her insanın mutlu olması, çevremizin güzel olması, doğanın tahrip edilmemesi, dolayısıyla güzel ve sağlıklı bir dünyada hep beraber yaşayalım. Her birimizin ihtiyaçları bir şekliyle kamu tarafından karşılanmış olsun ama kamu bunu karşılıksız değil, biz çalışarak, üreterek, emek harcayarak kamunun bizden aldığı kaynakları kamu toplumu için harcayabilsin. Sosyal demokrasiyi ve refah devletini beraber düşündüğünüzde, aslında ikisi birbirini tamamlayan kavramlar. Çünkü sosyal demokrasi, önceliği insana veren, eşitlikten söz eden, demokrasiden söz eden, adaletten söz eden kavramlar. Refah devleti ise gelirin hakça bölüşümünü öngören bir kavram. Dolayısıyla sosyal demokrasiyle refah toplumunun, refah devletinin birbirini tamamlayan iki temel kavram olduğunu düşünüyorum. Elbette ki Türkiye kilit ülke, bulunduğu coğrafya gereği. Önemli bir yerde bulunuyor Türkiye. Güzel bir ülkede yaşıyoruz ama sorunları çok fazla olan bir ülke ve bu sorunların aşılması için Türkiye’nin mutlaka ama mutlaka güçlü bir sosyal devlet anlayışını hayata geçirmesi gerekiyor.

“Sosyal demokrasi kaçınılmaz olarak toplumun gündemine gelmiş durumda”

Var olan sorunların çözülmesi ve refah devletine doğru önemli adımların atılması için bir sosyal demokrasi anlayışının Türkiye’de iktidar olması gerekiyor ve biz bunu yapacağız. İnançla, kararlılıkla ve azimle yapacağız. Aslında tarihin bize yüklediği böyle temel bir görev var. Var olan sorunların çözümü için sosyal demokrasi kaçınılmaz olarak toplumun gündemine gelmiş durumda. Sorunumuz bunu geniş kitlelere aktarma konusunda çaba harcama ve bu çabayı, hep beraber ülkenin geleceği açısından endişe duyan herkesin bir şekliyle kitlelere ulaşıp bunu aktarması gerekiyor. Bu görevi yapabilir miyiz; evet, bu görevi yapacağız. Bu görevi yapmakta kararlıyız ama sadece siyasilerin değil, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, meslek kuruluşlarının hep beraber sosyal demokrasiye olan ihtiyacı dillendirmesi gerekir. Refah devleti dediğimiz aslında gelirin hakça bölüşümü ve gelirin sağlıklı ve dengeli bir şekilde artması demektir. Çünkü refah devletinde kişilerin yaşam standardının yükseltilmesi temel ilke olarak önümüzde duruyor. Almanya’dan ve Türkiye’den perspektifler de var burada. Türkiye’den perspektifler verelim.

“Dar bir üst gelir grubuna olağanüstü kaynak transferi yaşanıyor”

Gerçekten Türkiye’de böyle bir tablo var mı? Şunu bütün arkadaşlarıma aktarmak isterim. İlk kez Cumhuriyet tarihinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Bir daha ifade edeyim. Cumhuriyet tarihinde ilk kez çok farklı bir süreci yaşıyoruz. Nedir yaşadığımız süreç? Yaşadığımız süreç şu, alt gelir gruplarından çok dar bir üst gelir grubuna olağanüstü kaynak transferinin yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Bu, gelir dağılımını olağanüstü bozuyor. Gelir dağılımı bozulduğu için derin bir yoksullaşma yaşıyoruz. Türkiye’nin temel gündeminden birisi, derin yoksulluğu nasıl giderebiliriz. Gelişmiş ülkeler, refah devletini tartışırken biz derin yoksulluğu nasıl giderebiliriz, bunu tartışıyoruz."

Dört aşamalı çözüm

Dört aşamalı bir politika izlendiğinde sorunların çözülebileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bir, demokratik standartlarınızı yükselteceksiniz. Hiçbir kişi attığı tweet dolayısıyla endişe duymayacak. Düşünce özgürlüğünü sağlayacaksınız. Üniversitelerde özerkliği sağlayacaksınız. Bilimin önündeki bütün engelleri kaldıracaksınız. İki, Türkiye'nin katma değeri yüksek ürün üretmesi lazım. Aksi halde gelişmiş ülkelerin ürettiği katma değeri yüksek ürünlerin pazarı haline gelirsiniz. Biz pazar olmak istemiyoruz. Biz o ürünleri üretip, gerçekten de rekabetçi bir ortamda dünyanın her tarafında kendi katma değeri yüksek ürünlerimizi satmak isteriz. Üç, güçlü bir sosyal devlet inşa etmek zorundasınız. Dört, bunların sürdürülebilirliğinin olması lazım. Bu dört aşamalı stratejiyi izlerseniz, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözersiniz."