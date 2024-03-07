Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada mütalaa hazırlanacak

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2014 yılında söylediği sözler nedeniyle eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Erdoğan Bayraktar’a hakaret ettiği iddiasıyla ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 51.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kemal Kılıçdaroğlu katılmazken, kendisini avukatları temsil etti.

Bayraktar şikayetinden vazgeçti

Mahkeme, müşteki Erdoğan Bayraktar’ın 14 Eylül 2023 tarihinde şikayetten vazgeçme dilekçesi sunduğunu belirtti. Ayrıca, sanık avukatının da talimat mahkemesi aracılığıyla savunma dilekçesi sunduğunu aktardı.

‘’Bu dosya en başından beri açılmaması gereken bir davaydı’’

Duruşmada savunma yapan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, ‘’Öncelikle Anayasa’nın 83.maddesi gereğince mecliste yapılan konuşmaların soruşturma ve kovuşturma konusu yapılamaması gerekçesiyle düşme kararı verilmesini talep ediyoruz. Bu dosya en başından beri açılmaması gereken bir davaydı. Mahkeme tarafından verilen düşme kararı ve devamında kararın kaldırılması nedeniyle verilen durma kararı ile halen yargılama yapılmaktadır. Mahkeme aksi kanaatteyse müvekkil tarafından yapılan eleştirel değerlendirmelerin haklı olduğunu ispat yoluna gideceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dosyanın mütalaa hazırlanabilmesi için tarafına gönderilmesini talep etti.

Mütalaa hazırlanacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın mütalaa hazırlanabilmesi için Cumhuriyet Savcısı’na gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.