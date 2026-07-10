Kılıçdaroğlu halkla buluşma toplantılarına hazırlanıyor

BESTİ KARALAR / ANKARA

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu her gün bir konuyla kameraların karşısına geçecek. İlk konunun ise en düşük emekli maaşları olacağı söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel ve ekibinin CHP’den ayrılması için yeni hamlelere başvuracağı öne sürülürken, dışa dönük mücadeleye başlayacağı ifade ediliyor.

Halk buluşmaları organize edilecek

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’ye yeni bir yüz getirmeye hazırlandığı, eski izleri ise tamamen silmeye çalıştığı söyleniyor. CHP kaynakları “Cuma günü CHP’nin genel merkezi yeni bir yüzle kamuoyunun karşısına çıkacak. Dışa dönük mücadelenin ilk adımlarından birini atacak. Hükümete yönelik eleştiriler, uyarılar yapılacak. Genel Başkan sahaya inecek. Halk buluşmaları gerçekleştirecek. İçe dönük mücadeleden dışa dönük mücadele başlayacak” bilgisini paylaştı.

CHP’de fon renklerinin değişeceği, daha önce kırmızı ve mavi fonların partinin kurumsal yapısını anlatmadığı, bu fonların yerine, kırmızı renkte “Türkiye’nin kurucu partisi” yazılacak, Atatürk’ün silueti de değiştirilecek. Kılıçdaroğlu, “Hükümetin adamı” suçlamalarından kurtulmak için, AK Parti iktidarının icraatlarını eleştirmeye başlayacağı, her gün bir konu ile kameraların karşısına geçeceği belirtiliyor.

Özel’in ve ekibinin gitmesini bekliyor

Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin partiden ayrılması halinde CHP’nin yeni vizyonunu kamuoyuna tanıtacağı, ekimde yeni TBMM Grup yönetimini belirleyeceği kaydediliyor. Kılıçdaroğlu’nun daha önce kendisine yakın olan ve ortada duran milletvekilleri ile de bir toplantı yapacağı, onlara Ekim ayında Meclis’te yeni görevler vermeyi teklif edeceği kaydediliyor.