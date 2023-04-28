Kılıçdaroğlu, 'Hayatımın en büyük projelerinden biri' diyerek duyurdu

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya takipçilerini "22.30’da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım." ifadesiyle buluşmaya çağırdı.

Kılıçdaroğlu bunun ardından "Atatürk Havalimanı" başlıklı bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Merhaba sevgili halkım, bugün izninizle gençlere seslenmek istiyorum. Hayatımın en büyük projelerinden birini bugün gençlere açıklayacağım. Hepimizin kalbinde derin yara bırakmış bir mesele hakkında... İçini ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu, Atatürk Havalimanı...

Bu havalimanını bir çoğunuz yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığımız, sevdiklerimize veda ettiğimiz, ya da onları karşıladığımız anılarla dolu bir yer olarak hatırlarız. Oysa Atatürk Havalimanı, daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı, Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahip, Yeşilköy'ün kökleri 1911-12'de kurulan teyyare mektebine dayanır.

"Halkı kov, kendin için havalimanını gasp et"

Türk havacılığının öncüleri ve Kurtuluş Savaşı kahramanları, Vecihi Hürkuş'lar, Ahmet Ali Çeliktel'ler, Mehmet Fazıl Bey'ler ve daha niceleri... Hep Yeşilköy teyyare mektebinde yetişmiştir. Şimdi adını propaganda için kullandıkları insanların yetiştikleri o okulu yok ettiler. Türk havacılığının ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan hava kuvvetlerimizin doğduğu ve büyüdüğü yerdir Yeşilköy.

Densizler, böyle bir yerin pistlerini kırdı. Diğer pistleri de kendileri için özel havalimanı olarak kullanıyorlar. Ne ala memleket değil mi? Halkı kov, kendin için havalimanını gasp et. Şimdi bu üzücü tabloyu temelden değiştirecek müjdeye gelelim.

"O geleceğin yüz yılına hazırlık yapardı"

Sürekli düşündüm; Atatürk yaşasaydı, oranın ne olmasını isterdi? Atatürk'ün havacılık vizyonu nasıl olurdu? Atatürk hep ön görülüydü. Atatürk vizyonerdi. Türk milleti için hep daha iyisini, daha ilerisini isterdi. Bugün Atatürk yaşasaydı havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu; tabii ki hayır. O geleceğin yüz yılına hazırlık yapardı. Elon Musk'ın kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü el vermezdi.

Biz de onun vizyonu doğrultusunda tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten Ata'mızın adını taşıyan bu merkez havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak.

“Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız”

Peki bunu kimlerle yapacağız? Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için, başarıları dünyaca tanınan Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız. Lütfen gençler gidin Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada, görün.

Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pistlerde bunu yapacağız. Bir hayalim daha var; Canan Dağdeviren ile Eren Özmen'in birlikte Türkiye için çalışmalarıdır.

Çok büyük ve güzel şeyler yapacağız sevgili halkım. Bu şampiyonlar ligi Türkiye için çalışacak. Bu hamleyle, yurt dışına giden beyinleri ülkemizde tutacağımız gibi; tersine beyin göçünün kıvılcımını da başlatmış olacağız.

Bunlar devlet projesi olacak. Bay Kemal asla bunları parti propagandasına döndürmeyecek. Bizim iktidarımızda devlet devlet olacak, parti de parti. Herkes yerini bilecek.”