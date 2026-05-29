Kılıçdaroğlu için iddia: Pişman vekilleri affedeceğini söyledi, tek bir isim için “affetmem” dedi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda "pişmanlık" belirten milletvekillerini "affedeceğini" ifade etti.

CNN Türk'ün aktardığı habere göre Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, "Kemal Bey geçtiğimiz haftalarda kendisine Ankara'da saldırıda bulunan kişiyi bile affetti ve helalleşti. Elbette kendisinden helallik isteyen ve özür dileyen CHP'li arkadaşlarımızı affedecektir" değerlendirmesini yaptı.

Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun sadece Ali Mahir Başarır'ı affetmeyeceğini söylediği iddia edildi. Ali Mahir Başarır'ın CHP Genel Merkezi'ndeki mutlak butlan kararı tebliği sırasındaki "Yazık, yazık, yazık... Partiyi, ülkeyi bu hale getirenlerin Allah onun belasını versin. Yazıklar olsun" sözlerine Kılıçdaroğlu'nun çok tepki gösterdiği belirtildi.

"Yumruk atanı affettin de beni mi affedemiyorsun"

Ali Mahir Başarır iki gün önce Mersin’de partisinin il başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Başarır da "affetme" iddialarına şöyle yanıt verdi:

"Ali Mahir Başarır ihraç edilecekmiş. Tek o ihraç edilecekmiş. Kemal Bey, affedemiyormuş. Kemal Bey, Çubuk’ta sana yumruk atan inek hırsızı Osman'ı affettin de beni mi affedemiyorsun."