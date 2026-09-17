Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 65. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk milletinin bağımsızlık iradesi, 1923'te başlayan ve ebediyen sürecek olan bir varoluştur ve bağımsızlığını sandıkta arar." ifadesini kullandı.

Hiçbir darbe, vesayet ve gücün milletin iradesinin üzerinde olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"65 yıl önce Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın darbeci cunta tarafından idamları, demokrasi tarihimizin en acı sayfalarından biri olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Bugün bize düşen, geçmişin acılarını siyasi hesaplaşmaların değil, demokrasiye ve hukuk devletine bağlılığın ortak dersine dönüştürmektir ve demokrasiden asla geri adım atmamaktır. Devletimizin temeli hukuk, güvencesi demokrasi, sahibi ise millettir."

Kılıçdaroğlu paylaşımında, darbelerin, siyasi idamların ve millet iradesine müdahalenin bir daha bu topraklarda yaşanmaması temennisinde bulunarak Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Hasan Polatkan'ı vefatlarının yıl dönümünde rahmetle andı.