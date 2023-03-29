Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi başladı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler yaklaşırken partiler ve adaylar arası temaslar da devam ediyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir araya geldi.

Görüşme Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.