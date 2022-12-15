Kılıçdaroğlu: İntikam almaya çalışıyorlar

Eyüpsultan'da, "Dr. Mustafa Kemal Gavuzoğlu ve Bedriye Gavuzoğlu Vakfı Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi"nin temel atma töreni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

İBB'nin, "150 günde 150 proje" kapsamında gerçekleştirdiği çalışmanın temel atma törenine, aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 8 il belediye başkanı, CHP'li Canan Kaftancıoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve davetliler katıldı.

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, her yerde ve her ortamda adaleti savunduklarını belirterek, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadıklarını ve en büyük özelliklerinin hesap vermekten çekinmemek olduğunu söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle İmamoğlu'na verilen mahkumiyet kararına değinen Kılıçdaroğlu, "Hala nasıl İstanbul'u kaybettik, bunun acısını yaşıyorlar ve intikam almaya çalışıyorlar. Ön sırada otururken bir tarafımda il başkanımız, bir tarafımızda büyükşehir belediye başkanımız var. İkisine siyasi yasak getirmek istiyorlar. Yalova Belediye Başkanımız burada. Aylardır görevine başlatılmıyor. Bütün bu haksızlıkları biliyoruz. Belki bizim bir eksiğimiz, haksızlıkları geniş kitlelere aktarma konusunda biraz nazlıyız. Oysa bunu anlatmalıyız. Her yerde anlatmalıyız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, hep birlikte mücadele edeceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Nereden ve nasıl baskı gelirse gelsin, hep beraber omuz omuza, birlikte yürüyeceğiz. Bazıları yargıç cübbesi giyebilirler. Bazıları savcı cübbesi giyebilirler. Hiçbir önemi yok. Hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatine göre karar vermeyen hiç kimse yargıç ve savcı değildir. Onlar göstermelik yargıç ve savcılardır. Tarih onlarla ilgili de hükmü verecektir."

Belediye başkanlarının günün 24 saatinde denetlendiklerini bildiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Denetlemezseniz namertsiniz. Dinlemezseniz namertsiniz. Bizim Allah'tan başka verilmeyecek hesabımız yoktur. Biz avukat bürolarında kurulan bir parti değiliz. Biz milli kurtuluş savaşı sırasında Sivas Kongresi'nden başlayarak kurulan bir partiyiz. Biz topladığımız, aldığımız her kuruş verginin hesabını mutlaka veririz. Bizim mücadelemiz hak, hukuk ve adalet mücadelesidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, sonuna kadar azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bundan bütün İstanbulluların da bütün Türkiye'nin de emin olmasını isterim." ifadesini kullandı.

"Bana verilen cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum"

İBB Başkanı İmamoğlu da YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle kendisine verilen mahkumiyet kararıyla ilgili, "Ben de bana verilen bu anlamsız ve hukuksuz cezayı başarımın ödülü olarak görüyorum." açıklamasında bulundu.

Hiç kimsenin hakkını yemediğini, hakkını da yedirmeyeceğini vurgulayan İmamoğlu, memleket adına 2023'ün bayram gibi bir yıl olacağını dile getirdi.

İmamoğlu, Bedriye Gavuzoğlu'na teşekkürlerini ileterek, Kılıçdaroğlu ile birlikte plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından "Dr. Mustafa Kemal Gavuzoğlu ve Bedriye Gavuzoğlu Vakfı Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi"nin temeli için butona basılarak ilk beton döküldü.