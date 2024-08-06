Kılıçdaroğlu İstanbul’da kimlerle görüştü?

Besti KARALAR



Siyasi koridorlarda, CHP’de rollerin Ağustos ayının sonuna doğru netleşeceği yorumları yapılırken, gözler, Kılıçdaroğlu’nun, tüzük kurultayının seçimli olmasını talep edip etmeyeceğine çevrildi.

Eğer Kılıçdaroğlu bu yönde bir talep de bulunursa, “CHP’de hesaplar karışır mı? Dengeler değişir mi? Yeni dengeler ortaya çıkar mı? Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasına girer mi? Kiminle ittifak yapacak?” soruları cevap arıyor.

Kılıçdaroğlu’nun bir süre önce yakın çevresine, tüzük kurultayının seçim kurultayına çevrilmesini ve kendisinin de yeniden genel başkan adayı olmak isteğini söylediği iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu bu yönde çıkan haberleri de yalanlamaması kulislerde söz konusu iddiayı güçlendirmiş, değişim kongresinde kendisi için “sırtımdan hançerlendim. Bana iadeyi itibarımı geri vermeleri lazım. Bir yılda ben bu partiyi toparlar sonra giderim” dediği öne sürülmüştü.

‘Kılıçdaroğlu’nun tüzük kararı belli oldu”

CHP içinde bu tür söylentiler yapılırken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüzük kurultayı için hafta sonu kendisine yakın bazı partililerle bir araya geldiği ve kararını verdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu kimlerle yemek yedi?

EKONOMİ’nin ulaştığı bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir grup yakın arkadaşı ve parti içinde kendine yakın isimlerle hafta sonu İstanbul’da bir toplantı yaptığı öne sürüldü. Toplantıda, Tüzük Kurultayı için her hangi bir karar alınmadığı söyleniyor. Yani Kılıçdaroğlu’nun karşı atağa geçmeyeceği ifade ediliyor.

CHP’liler ise, “çünkü Kemal bey gerçeği görüyor eski ekibi yok eski taraftarları yok. Kadın Kolları Kurultayı’ndan sonra zaten herhangi bir hareket içine girmez artık” değerlendirmesinde bulundular.

‘CHP içinde Kemal Kılıçdaoğlu’nun “iadeyi itibar” girişiminin karşılıksız kaldığı yorumları yapılırken, “Kemal Bey’e yakışan bu saatten sonra partiye ‘abi’ olması, değişimi kabul etmesi ve partiye destek olması” yorumları yapılıyor.

CHP’ye yakın milletvekilleri de, “Kemal Bey hiçbir atağa geçmeyecek, şimdilik bekleyecek ve izleyecek” açıklamasında bulundular.