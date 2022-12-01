Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin’i başdanışmanlığa atadı

Canan SAKARYA

ANKARA – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “İkinci Yüzyıla Çağrı” adını verdiği etkinliği 3 Aralık günü İstanbul’da gerçekleştirecek. Toplantıda “Türkiye’nin Yükseliş Vizyonu” da açıklanacak. Toplantıda, CHP’nin ekonomi kadrosu yanında, akademisyenler de sunum yapacak. Toplantı öncesi CHP’nin ekonomi alanındaki kadrosuna önemli bir ismin katıldığı öğrenildi. ABD’li ekonomist ve kuramcı Jeremy Rifkin’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığı görevine getirildiği belirtildi.

Rifkin, Avrupa Birliği ve Merkel’e de danışmanlık yapmıştı

CHP Genel Başkan Başdanışmanlığına getirilen Jeremy Rifkin, Ekonomist ve Sosyal Kuramcı Jeremy Rifkin, ekonomi ve sosyoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Rifkin geçmişte Avrupa Birliği, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve AB Komisyonu Dönem Başkanlıklarına danışmanlık yapmıştı. Rifkin, sanayinin yeni aşamasına yönelik girişim Üçüncü Sanayi Devrimi Küresel CEO Yuvarlak Masa platformu ve Sürdürülebilir Karbon Sonrası Ekonomi vizyonu gibi girişimleriyle de AB ve BM politikalarına etki etmişti.

Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a “Vizyon görün” restiyle gündeme getirdiği belge açıklanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Vizyon görün” diyerek duyurduğu ve karşılığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “vizyon yarışı” restiyle karşılık verdiği toplantıyı dünya çapında isim yapmış bilim insanlarıyla yapacak.

Toplantı başlığı İkinci Yüzyıla Çağrı olarak konuldu. Gönderilen davetlerde, etkinlik kapsamında “Türkiye’nin Yükseliş Vizyonu”nun da açıklanacağı vurgulandı. Edinilen bilgilere göre toplantıda CHP’nin ekonomi kurmayları yanında dünya çapında tanınan bilim insanları da sunum yapacak.

Toplantıda, CHP’den Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo konuşacak. Parti mensupları dışında sunuş yapacak bilim insanları da belli oldu. Dünyanın en etkili genç ekonomistlerinden sayılan ve Nobel’in potansiyel adaylarından gösterilen MIT Öğretim Üyesi Daron Acemoğlu, FED ve Avrupa Merkez Bankası kariyerli Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Refet Gürkaynak, Eski TCMB Başekonomisti Bilkent Üniversitesi Öğretim üyesi Hakan Kara, Şikago Üniversitesi Öğretim Üyesi Ufuk Akçiğit sunum yapacak.