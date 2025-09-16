Kılıçdaroğlu karar sonrası ofisinde kurmaylarıyla bir araya geldi

BESTİ KARALAR

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme, mevcut yönetimi görevden uzaklaştırması ve yerine eski yönetimi kayyum olarak atanmasının ardından büyük kurultayın iptali için de aynı kararın çıkacağı beklentisi doğdu. Birkaç gün CHP kulislerinde yoğun olarak bu iddia dinlendirildi. Ancak son birkaç günde bu beklenti yerini davanın erteleneceğine bıraktı. Beklenti de hava da davanın erteleneceği noktasında kilitlendi ve beklenen oldu. Mahkeme, davayı 24 Ekim Cuma gününe erteledi. CHP’de karar ‘olumlu’ olarak yorumlanırken, parti içinde 24 Ekim’de dava görülmeden önce 21 Eylül olağanüstü kurultay sürecinin tamamlanacağını, yeni yönetimin şekilleneceğini ve davanın konusuz kalacağını ve düşeceği yorumları yapılıyor.

Taraflar ne yaptı?

Mahkeme saat 10’da toplandı. CHP yönetimi Genel Merkez’de Özgür Özel Başkanlığı’nda toplandı. Mahkemenin kararı Genel Merkez’den takip edildi. Kararın ardından yapılan ilk açıklamalar ’olumlu’ olarak karşılandı. Eski yönetim yani ‘mutlak-butlan” bekleyen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da mahkeme kararını evinden takip etti.

Gündemi farklı

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik tarafından yapılan açıklamada, “sürece dair bir beklentimiz yok” denilerek, “CHP’ye zarar verme iradesinin olmadığının bilinmesi gerekir. ‘Mutlak butlan’ davası Sayın Genel Başkan tarafından açılmadı, kurultay davasıyla hiçbir ilgimiz yok. Dava süreciyle ilgili bir beklentimiz de yok” ifadeleri kullanıldı.

Ardından CHP MYK sonrası açıklama Parti Sözcüsü Deniz Yücel’den geldi. Yücel Mahkemenin verdiği erteleme karına ilişkin de, “19 Mart hukuk darbesi ile başlayan bu hukuksuzluk sürecinin bir başka ayağı, geçtiğimiz hafta İstanbul İl Başkanlığımızda yaşandı. Partimize yapılan tüm bu saldırılar CHP’lileri partisine sahip çıkmaya sevk ederek konsolide ettiği gibi vicdan sahibi, adalet duygusu sahibi olan herkesi CHP’ye yapılan haksızlığa tepki vermeye sevk ediyor” değerlendirmesini yaptı.