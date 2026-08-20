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Kılıçdaroğlu, Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği'ne katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de düzenlenecek "2’nci Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği"ne katılacak.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu, Kardeş Göçerler Yörük Etkinliği'ne katılacak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı programda, protokol konuşmalarının dışında Yörük kültürünü ve geleneklerini yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinlikte Yörük göçü yürüyüşü yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Silifke Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu sahne alarak gösterileri sunacak. Kültürel ögelerin ön plana çıkarıldığı etkinlikte, Yörük sohbetleri, yöresel yemek stantları, yöresel müzik grupları konser verecek.