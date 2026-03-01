Kılıçdaroğlu: Kardeşlerim, bu kavga haysiyet ve hürriyet kavgasıdır

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"İnsan yaşamını ve ulusların egemenlik haklarını yok ederek varlığını sürdüren, küresel sermayeye dayalı Amerika ve İsrail’in kanlı ortaklığı; henüz diplomatik görüşmeler devam ederken İran’a savaş açarak gerçek niyetlerini tüm dünyaya ilan etmiştir. Vatan sevgimiz ve milletimize olan sadakat yeminimizin adı demokrasidir. Fakat uluslararası hukuku tanımayan, devletlerin üniter yapılarını ve ulusların egemenlik haklarını hedef alan bu anlayışa karşı mücadele etmek, Kuvâ-yi Milliye’den gelen karakterimizin de gereğidir. 100 yıl öncesine dayanan ve egemenliğimizi hedef almanın yanı sıra kardeşliğimizi dinamitleyip kaynaklarımızı ele geçirmeyi ve gençlerimizi kendi sermayelerine köle yapmayı amaçlayan, bize yıkımdan başka bir şey getirmeyecek planlarını; verdiğimiz destansı Kurtuluş Savaşı'mızla bozmuştuk.

Emperyalistlere tekrar hatırlatalım: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısının ve Türk Milletinin egemenlik haklarının tehlikeye girdiğini hissedersek; savunmasız kalmış Avrupa Birliği tehlikeye girer. Balkan Devletleri tehlikeye girer. Akdeniz tehlikeye girer. Kıbrıs'ta bulunan Rum yönetimi, İsrail’den medet ummaya ve düşmanca politikalar sürdürmeye devam ederse, aynı tehlike onlar için de geçerlidir. Kardeşlerim, onlar bizi, biz onları çok iyi tanıyoruz. Bizi hatırlarlar.

Biz de iki şeyi unutmayacağız: Birincisi 'Biz Şam topraklarında düşman, Türk çöplüklerinde kardeş olduk' diyen Suriye vatandaşlarını. İkincisi, Amerika’nın Afganistan’ı işgal ettikten sonra Kabil’den ayrılan Amerikan uçaklarına binebilmek için ölen Afganları. Netanyahu’nun İran ve bölgede yaşayan halkları kışkırtma ve kardeşi kardeşe düşman etme planlarına geçit vermeyeceğiz. Kardeşlerim, bu kavga haysiyet ve hürriyet kavgasıdır. Başka bir şeye benzemez."