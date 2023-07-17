Kılıçdaroğlu, KESK heyetiyle görüştü
Kılıçdaroğlu, KESK heyetiyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanları Şükran Kablan Yeşil ve Mehmet Bozgeyik'i kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde, KESK Eş Genel Başkanları Yeşil ve Bozgeyik ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşan heyetle görüştü.
Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.