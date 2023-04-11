Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenden hesap soracağım

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Çanakkale'nin Bayramiçi ilçesinde Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada şunlara değindi:

"Emekli kardeşlerim hiç merak etmeyin. 2015'ten bu yana emeklilere asgari ücret kadar Ramazan ve Kurban bayramında birer maaş ikramiye verilsin dedim. Yapmadılar, eksik yaptılar. Önümüzdeki bayramda emeklilerin emekli aylığı 15 bin TL olarak hesaplara yatacak. Yapamaz diyorlar değil mi? Bay Kemal'i tanımıyorlar. Bay Kemal söz verdiyse mutlaka yapar. İki ikramiye maaş için parayı nereden bulacaksın diyorlardı. Vermek zorunda kaldılar. Emekliye hak ettiği ikramiyeyi vereceğiz. Hiçbir ailede yoksulluk sınırının altında gelir alınmasına izin vermeyeceğim. Sana söz kazanacağım. Beraber kazanacağız.

"Mülakatı kaldıracağız"

Mülakatı kaldıracağız. KPSS'de ne aldıysanız atamanızı yapacağız. Dolayısıyla sevgili gençler meraklanmayın aşınız olacak, işiniz olacak.

100 bin öğretmen ataması

Atama bekleyen öğretmenler, sağlıkçılar, teknik personel hepsini çözeceğiz. Cumhruiyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Bütün köylerdeki okulları tekrar açacağız. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmen ve öğrenciyi buluşturacağız.

Şunu herkes çok iyi bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kırmızı çizgisi var. Bayrağımız ve vatanımız. Ama onlar, tek adam rejimi; onların ne yaptığını gayet iyi biliyorum. Süleyman Şah Türbesini kaçırdılar. Türbe 10 bin dönümlük alan. Terör örgütünden kaçtılar bayrağımızı indirdiler ve vatan toprağını terk ettiler. Bunu yapanlar asla vatansever olamaz. Benim bu millete sözüm var. Allah nasip ederse sizin oylarınızla iktidar olduğumuzda göreceksiniz Süleyman Şah Türbesi'ni vatan topraklarına getireceğiz.

Askeri hastaneler

Bizim milliyetçiliğimiz onlarınki gibi lafta değil. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Bir ordunun hastanesi yok hiçbir şeyi yok demektir. GATA'yı aldılar askeri hastaneleri kapattılar. Göreceksiniz GATA'yı açacağız bir hafta içinde askeri hastaneleri açacağız.

"Oyunuza sahip çıkın"

Ayın 14'ünde işim var demeyin, oyunuzu kullanın, oyunuza sahip çıkın. Sandıkların tamamına sahip çıkacağız hiç endişe etmeyin. Kırsalda çalışan gençler ve kadınlar unutmasınlar. Sosyal güvenlik primlerini devlet olarak ödeyeceğiz. Toprakta çalışıyor musun? Üretiyor musun? Kazanacaksın. Sen üreteceksin, senin sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yeni bir iklimi getireceğiz. Sokakta caddede karşılaştığınız insanlara selam vermesini ihmal etmeyeceğiz. Onlar ayrıştırmaya çalışıyor biz ayrışmayacağız. Bayrağımızın altında bir olacağız. Hala ne yapacaklarını söylemediler.

"Kul hakkı yiyenden hesap soracağım"

Beşli Çeteler beni istemez, engellemek ister, 'Aman ha sakın Kılıçdaroğlu olmasın' derler. Size sözüm beşli çeteler değil beş binli çete de olsa kul hakkı yiyenden hesap soracağım. O beşli çeteler hazırlıklı olsunlar.

Beşli çetenin hortumları sökülür, sosyal yardımlar devam eder. Fakirin fukaranın parasını vereceksin hortumlayacaklar, Bay Kemal izleyecek. Yemezler.

Altı lider bir aradayız. Beraber mücadele edeceğiz. Türkiye'nin büyümeye, kalkınmaya ihtiyacı var. Bütün bunların tamamının olması lazım. Ben sadece bunları vadetmiyorum. O rüşvet alan yurt dışında büyükelçi olarak atananların tamamını getireceğiz.

Dünyanın en güzel kentlerinden biri Çanakkale. Doğa harikası aslında. Çanakkale'nin insanı çalışkan, özverili, emeğinin karşılığını alamıyor. Emeğin karşılığını alması lazım.

"Dünyayla rekabet eden ülke haline geleceğiz"

Gencecik evlatlarımız geleceklerini yurt dışında arıyor. Neden yurt dışını istiyorlar? Araştırdım. Gençler diyor ki asgari ücretle ne ev ne araba sahibi olabilirim. Hiç merak etmeyin iktidar değiştiğinde iyi gelir elde edeceksiniz. Kısa sürede araba belli zaman diliminde ev sahibi olacaksınız. Kendi ülkenizde üreteceksiniz, kendi ülkenizde kazanacaksınız. Dünyayla rekabet eden ülke haline geleceğiz.

"Özel koruma bölgesi oluşturacağız"

Tarım hayvancılık özel koruma bölgesi oluşturacağız. Yakında videolu ayrıntı vereceğim. Sorunları biliyoruz, hepsini çözeceğiz. Güç halktır.

Bu ülkenin bütün güzelliklerini koruyacağız. Doğayı tahrip etmeyeceğiz, buna izin vermeyeceğiz.

Astsubayların, polis arkadaşlarımızın sorunlarını biliyorum. EYT'yi söyledim en sonunda EYT'lilerin hakkını teslim ettiler. Olmaz diyorlardı. Demek ki Bay Kemal sorunun ne zaman çözüleceğini biliyor."