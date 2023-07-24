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Kılıçdaroğlu: Lozan'ın mutlaka resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin, mutlaka ama mutlaka resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız.” dedi.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında, "Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin, mutlaka ama mutlaka resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

 

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