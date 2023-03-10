Kılıçdaroğlu Malatya'da: Vergide pozitif ayrımcılık ve üreticiler için destek çağrısı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasının ardından ilk ziyareti depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Malatya'ya yaptı.

Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte gittiği Malatya'da açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Malatya'ya depremden sonra ikinci gelişim. İş dünyasıyla toplantı yaptık, sorunlarını aktardılar. Birinci temel sorunları, fabrikalarda çalışan işçilerin ve kalifiye elemanların Malatya'dan büyük ölçüde ayrılmış olmaları. Bunların bir an önce dönmeleri gerekiyor. Vergi açısından bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. O konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın özel bir çalışma yapmasında büyük yarar var. Deprem bölgesi dışına çıkan işçilerin, kalifiye elemanların dönmeleri için vergi avantajının sağlanması lazım.

İş insanlarının fabrikalarını çalıştırmaları, üretim yapmaları gerekiyor. Böyle bir endişeleri var. Kendilerine de söz verdim, cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Allah nasip eder de kazandığımızda görecekler, bu bölgede en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması gerektiğini ifade ettim."

"Çadır ve konteyner satın alacağız ve deprem bölgesine getireceğiz"

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"İkinci önemli konu depremde yıkılan evler var, kırsal kesimde ciddi sorunlar var. Süt üreticileri sütlerini satamıyorlar, yeteri kadar alıcı bulamıyorlar. Et ve Süt Kurumu yetkililerine, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çağrı yapıyoruz. Kayısı var elde, onları satın alsınlar. Sosyal devlet sosyal devletliğini şimdi yapmazsa ne zaman yapacak. Yaraların bir an önce sarılması lazım. Çadır ve konteyner sıkıntıları var. İş dünyasına da ifade ettim, kim konteyner ve çadır üretiyor ve müşteri bulamıyorlarsa bize haber versinler. Derhal bunları satın alacağız ve deprem bölgesine getireceğiz.

Esnaf da son derece sıkıntılı bir pozisyonda. Onların aldığı krediler var, biz silinmesinden yanayız ama en azından onların ötelenmesi gerekiyor. Bu sorunları dile getirdiler, biz de kendi düşüncelerimizi iş dünyasıyla paylaştık."