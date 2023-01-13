Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i hastanede ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle özel Güven Hastanesine kaldırılan Akşener'i ziyaretinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Üzüntülü bir haber aldık ve hemen geldim. İYİ Parti'nin değerli yetkilileriyle görüştük, Sayın Genel Başkanın durumunu sorduk. Hekim arkadaşlar bilgi verdiler, çok şükür şimdilik herhangi bir sorun yok. Dinlenmede kendisi, umarım yarın sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrılır. En büyük arzumuz da bu zaten." ifadesini kullandı.

İyi Parti'nin yöneticilerine ve Akşener'e geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Umarız kısa süre içinde sağlığına kavuşur ve taburcu olur. Hekim arkadaşlar da bilgi verdiler, önemli bir şeyin olmadığını ama dinlenmesi gerektiğini ifade ettiler. Sizler de takdir edersiniz ki yoğun bir siyaset gündemi var. Dolayısıyla bu siyaset gündemi bizi bekliyor zaten bundan kaçınma şansımız da yok. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızın bir an önce taburcu olması ve tekrar Türkiye'nin sorunlarına kilitlenmesini isteriz. En büyük arzumuz da bu."

Bir gazetecinin, "Yüz yüze görüştünüz mü?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Hayır, doktorlar buna izin vermiyorlar. Doğru da olmaz zaten." yanıtını verdi.