Kılıçdaroğlu: Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Filistinli kardeşlerimize karşı Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum." dedi.
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Filistinli kardeşlerimize karşı Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu zulmün artık son bulmasını diliyorum, daima yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.