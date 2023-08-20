Kılıçdaroğlu, mevsimlik tarım işçileriyle görüştü

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Sincan ilçesine bağlı Çokören Mahallesi'ne giden Kılıçdaroğlu, burada mevsimlik tarım işçileri ile görüştü.
İşçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
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