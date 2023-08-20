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Kılıçdaroğlu, mevsimlik tarım işçileriyle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sincan'da mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Sincan ilçesine bağlı Çokören Mahallesi'ne giden Kılıçdaroğlu, burada mevsimlik tarım işçileri ile görüştü.

İşçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi.