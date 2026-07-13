Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e: Partiden ayrılmasına gerek yok

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu tv100'de Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

CHP ‘nin temel özelliği bu iç tartışmaların en çok yaşandığı partilerdir. CHP 100 yıllık bir partidir. Zaman zaman ayrılıklar olmuştur. Bu tartışmaları olağan karşılamak lazım. Tartışmalar partiyi diri tutar. İtiraz kültürü de vardır. İtiraz edenleri genel başkanlar mutlaka sonuna kadar dinlerler.

"CHP bölünmüyor "

Bugünkü süreç geçmişte yaşadığımız süreçlere çok fazla benzemiyor. Daha önce de partiden ayrılanlar oldu. Her halükarda tarih bize CHP’nin kendi varlığını devam ettirebildiğini gösterdi.Partimiz kapatıldı, mal varlıklarına el koyuldu, genel başkanları hapse atıldı. Türkiye’nin entelektüel yapısı da en fazla CHP’yi tartışmıştır. Bunlar partinin bir anlamda Türkiye için vazgeçilmezliğini de gösterir. Bugünkü konu ise farklı bir şey. Türkiye’de bir ilk. CHP bölünmüyor, hayır.

"Mutlak butlan davasını CHP'liler açtı"

Mutlak butlan davasını açan ben değilim. İfade veren ben değilim. Bazı delegelerin iradelerinin satın alındığı iddiasıyla açıldı. Başka partili gelip bunu söylese suçlayalım ama söyleyen CHP’liler. Bir belediye başkanı para verdim diyor, öteki gittik eğlendik diyor. Bunu diyen CHP’li, ben değilim.

"Mutlak butlan kararı ile sadece ben gelmedim"

Sanıldığı gibi mutlak butlan kararıyla ben gelmedim. 38’nci kurultayda şaibe olduğunu söylüyor mahkeme ve eski yönetim olduğu gibi geldi. Sadece ben gelmedim. Eski Parti Meclisi (PM) geldi, mahkemenin de dediği şaibeli kurultay yerine yeni bir kurultayın yapılması.

Daha önce bana Mansur bey, Vahap bey ve Engin bey gelip bana bunu sordu. Mutlak butlan kararından çok önce. 100 yıllık partiyi kayyuma teslim edemeyiz dedim. Parti bizim partimiz, kirlilikten arınması lazım.Kimse parti içindeki şaibeleri, verilen paraları tartışmıyor. Kılıçdaroğlu niye kabul etti diye tartışıyorlar.

"Kazık çakacak halimiz yok"

Partiyi yeniden bir kurultaya götürmek için geldik. Kazık çakacak halimiz yok ya!

2 ayrı dava var. Biri istinafta karara bağlandı. Diğeri ise parayı dağıtanlarla ilgili dava. Eski yönetim mahkeme kararıyla geldi. İstifa eden kişiler istinaftan tebliğ de aldılar. Ardından bir kısmı istifa etti. Kendi iradeleri, edebilirler.

"Hiçbir CHP'li hesap vermekten kaçınamaz"

Bizler kendi aramızda tartışırız orada sorun yok ama neden bölünüyoruz? Mantıklı bir sebep lazım? Eğer hırsızları ayıklayacak diye bölünüyoruz diyorlarsa o daha vahim bir şey.

Bir CHP vekilinin kendisinin hesap vermeye hazır olması lazımdır ki hesap sorabilsin. Hiçbir CHP’li hesap vermekten kaçınamaz. Bizim verilmeyecek hesabımız yok.

"Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyorsunuz"

Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyorsunuz? Hem parti içindesiniz. Hem partinin grup başkanısınız hem de ayrı parti için çalışıyorum diyeceksiniz. Bu olmaz. Biz elbette ki konuşuruz. Ama hangi gerekçeyle parti kurma konusu ortaya çıkmış?

"En son yaklaşık bir buçuk ay önce konuştuk"

En son yaklaşık bir buçuk ay önce Özgür Bey ile konuştuk. Arkadaşlarımız da temas halindeler. Vekilleri bölmeye ayrıştırmaya kutuplaştırmaya hiç gerek yok. Bu partinin bir itiraz kültürü vardır. CHP, Genel Başkanlarına asla hakaret etmez.

O ayrıntılara girmeyi doğru bulmuyorum. Bizim birebir temasımızın dışında vekillerimiz konuşuyorlar ama doğrudan Özel’le temas var mı bilmiyorum.

"Partiden ayrılmasına gerek yok ama parti içinde paralel yapı olmaz"

Çağrıyı yaptık işte. Partiden ayrılmasına gerek yok. Parti içinde paralel yapı olmaz. Parti içinde mücadele edilir. Beni sevebilirler de sevmeyebilirler de. CHP’li vekillerin ve il başkanlarının temel özelliği kendi özgür iradeleriyle karar verirler. Mahkemenin butlan kararı vermesi işin içine paranın girmiş olmasındandır. Kimse bu parayı veya yolsuzluğu konuşmuyor. Herkes mutlak butlan kararını konuşuyor.

"Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım"

Kurultay yapmaktan niye çekiniyoruz ki? Mahkeme yetki verse ben yarın sabah kurultay yaparım. Ama tedbir var nasıl yapacağız?

Adnan Beker kim oluyor da Genel Merkez'in önünde otobüsüyle duruyor? Bu adam Kılıçdaroğlu'na oy vermedim diyen bir adam. Kirli bir adam bu. AKP'nin almadığını CHP alıyor.

Bir il başkanını görevden aldık. Gazete için 10 milyon mu 20 milyon mu ne para vermişler. Malatya'da gideceksin 40-50 gazete için naylon fatura düzenlenmiş.

Belediye Başkanlarımız henüz yargılanma aşamasında. Ben başından beri tutuksuz yargılanmaları gerektiğini söylüyorum. İddianameleri okuttum, sıradan iddianameler değil o kadar söylüyorum. En büyük arzumuz aklanıp geri dönmeleri. Bu bir siyasi dava değil. Can Atalay, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş siyasi davadır. Onlar düşünceleri yüzünden yatıyorlar.

Ben yargının bağımsız olduğunu söylemedim. Yargı bağımsız mı hayır. Benim de yargıyla alakalı sorunlarım oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittim. Benim de AİHM'e başvurduğum dosyalarım var.

"Çankaya Belediyesi ile alakalı kuşkularım vardı"

Çankaya Belediyesi ile alakalı kuşkularım vardı, ayrıntıya girmeyeyim. Aziz Kocaoğlu 397 yılla yargılandı, bu kadar gürültü oldu mu?

Ben olsam benim dokunulmazlığımı kaldırın, beraat edip geleceğim derim. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda, sayın Demirtaş'ın açıklaması var, 'dokunulmazlıkların kaldırılması' yönünde. DEM yönetiminin var. Bizim de parti olarak vardı. Dokunulmazlıkların kaldırılması doğru, tutuklanması yanlış. O dönem onlar da istiyordu dokunulmalıkların kaldırılmasını. Selahattin Bey kaçmadı ki, onun tutuklanması doğru değil.