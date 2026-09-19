Kılıçdaroğlu, nikah şahidi oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Yiğit Acar ile Tuğçe Doğan'ın nikah şahitliğini yaptı.
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CHP'den yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,, İstanbul'da düzenlenen düğün töreninde, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Yiğit Acar ile Tuğçe Doğan çiftinin nikah şahidi oldu.