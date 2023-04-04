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Kılıçdaroğlu, öldürülen kadınların aileleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, öldürülen 4 kadının aileleri ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öldürülen kadınların aileleri ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında, öldürülen 4 kadının aileleri ile görüştü. Aileler, Kılıçdaroğlu'na, kadın cinayetleri ve kadına şiddetle mücadelenin konu edildiği çeşitli kitaplar hediye etti.

Görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de katıldı.

 

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