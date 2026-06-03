Kılıçdaroğlu, “partiyi arındırmadan” kurultaya gitmiyor: CHP’yi kirli insanlara mı bırakayım?

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kurultay tartışması sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin tutumuna ilişkin yeni değerlendirmeler gündeme geldi.

Muharrem Sarıkaya'nın Yetkin Report'ta aktardığına göre Özgür Özel'in 12 Temmuz'da kurultay yapılması için yeterli imzanın toplandığını açıklamasına karşın Kılıçdaroğlu, mevcut koşullarda kurultaya gidilmesine sıcak bakmıyor.

"Parti arınmadan kurultaya gitmem"

Sarıkaya'nın Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan aktardığına göre Kılıçdaroğlu kurultay kapısını tamamen kapatmıyor ancak önce partide "arınma" süreci yürütülmesi gerektiğini savunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine, "Kurultaya gitmeyeceğim demiyorum ki, tedbir olduğu sürece, bu şartlarda gidemeyiz diyorum" dediği aktarıldı.

Aynı kaynaklara göre Kılıçdaroğlu, "Parti kirlilikten arınmadan, hırsızlar partiden temizlenmeden kurultaya gidilmesi doğru mu?" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun, bazı isimlerin mal varlıklarının araştırıldığını belirterek "Bir ay içinde hepsi ortaya çıkar" dediği de belirtiliyor.

"Kirli insanlara partiyi mi bırakalım?"

Sarıkaya'nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, CHP'nin tarihsel olarak "ahlaki üstünlüğünü" koruduğunu savunarak, partinin yeniden aynı çizgiye çekilmesi gerektiğini düşünüyor.

Kılıçdaroğlu'nun, "Biz partiyi tekrar kirli insanlara bırakırsak, para karşılığı delege alıp satanların kirli oyunlarına teslim edersek, arınmayı nasıl başaracağız?" dediği aktarıldı.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun, bazı kişilerin nasıl zenginleştiğini açıklayacağını, "villaları kimin aldığını" tek tek duyuracağını söylediği de belirtiliyor.

"Erdoğan'ın kontrolüne niye gireyim?"

Kılıçdaroğlu'nun, kendisine yöneltilen "Erdoğan ile diyalog" eleştirilerine de yanıt verdiği aktarıldı.

Sarıkaya'nın bildirdiğine göre Kılıçdaroğlu, "Ben Erdoğan'ın kontrolüne niye gireyim?" diyerek bu eleştirileri reddederken, daha önce "müzakere değil mücadele" vurgusu yaptığını hatırlattığı ve iktidara yönelik eleştirilerini sürdürdüğünü söylediği belirtildi.

"Mahir Polat'ın TGRT’ye teşekkür etmesi yanlıştı"

CHP Genel Merkezindeki bayramlaşma etkinliği beklenirken röportaj veren İzmir Milletvekili Mahir Polat, TGRT’ye çalışmalarından ötürü överek teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu'nun bu konuya ilişkin "Mahir Polat arkadaşımızın TGRT’ye teşekkür etmesi yanlıştı. Benim yakınlığım yok" dediği belirtildi.