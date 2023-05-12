Kılıçdaroğlu Rusya iddiasını yineledi: Elimizde kanıt var

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından Rusya'ya seslenerek, "Bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından Rusya'dan yalanlama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya’nın başka ülkelerin seçim süreçlerine müdahil olmadığını söyleyerek, “Söz konusu ifadeleri kesin bir şekilde reddediyoruz. Başka ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine müdahil olmadığımızı birçok defa söyledik. Herhangi bir müdahalenin söz konusu olamayacağını resmen beyan ediyoruz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu’na bu yönde bir bilgi veren olduysa, onlar yalancıdır.” dedi.

"Somut kanıtımız olmasaydı tweet atmazdım"

Kremlin'den gelen cevabın ardından Kılıçdaroğlu da, Rusya'nın 14 Mayıs seçimlerine müdahale ettiği yönündeki açıklamasını yineledi.

Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Türkiye'deki seçim sürecine müdahale ettiği yönünde dün akşam yaptığı paylaşım hakkında Reuters ajansına konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP'nin elinde "deep fake paylaşımlarının arkasında Rusya'nın bulunduğuna dair somut kanıt olduğunu" söyledi.

Kılıçdaroğlu, Rusya'yı niçin seçimlere müdahale etmekle suçladığına dair soruya, "Eğer somut kanıtımız olmasaydı tweet atmazdım." cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Bir diğer ülkenin, bir parti lehine Türkiye'nin seçim sürecine müdahale etmesini kabul edilemez buluyoruz. Tüm dünyanın bundan haberdar olmasını istedim. Bu çağrıyı bir tweet ile açıkça yapmamın sebebi bu." dedi.