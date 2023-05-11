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Kılıçdaroğlu Rusya'ya seslendi: Elinizi Türk’ün devletinden çekin

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, "Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Rusya'ya seslendi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız." ifadelerini kullandı.

 

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