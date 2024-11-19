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Kılıçdaroğlu "safları sıklaştırın" dedi, İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" paylaşımında bulundu. İmamoğlu'nun bu paylaşımı, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Safları sıklaştırın" paylaşımının hemen ardından olması dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu "safları sıklaştırın" dedi, İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım geldi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan Kent Lokantısı açılışına katıldı. İmamoğlu ardından ilçedeki esnaf ve pazarları ziyaret etti.

Ziyarette yurttaşların derdini dinleyen İmamoğlu yoğun ilgi ile karşılaştı. İmamoğlu bu anları sosyal medya hesabından, "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" ifadeleri ile paylaştı.

Kılıçdaroğlu "safları sıklaştırın" demişti

CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı gün, hakkında hapis ve siyasi istemli davanın duruşmasına katılacağını sosyal medya hesabından, "Safları sıklaştırın" sözleri ile duyurmuştu.

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