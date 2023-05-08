Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'da düzenlenen taşlı saldırının ardından yurttaşlara 'sağduyu' çağrısı yaptı.
Erzurum'da bir grup tarafından miting alanında taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu dün akşam saatlerinde İstanbul'a döndü.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na düzenlenen taşlı saldırıyla ilgili sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.
Erzurum olayları. pic.twitter.com/GsN7dWwyA4— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 7, 2023
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"Mafyalar, militanlar, SADAT'çılardan, Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem başkanımıza saldıranlar bunlar. Amaçları insanlarımızı korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Türkiye makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek. Sevgili vatadaşlarım. 14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın kızmayın, sakın küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam olarak budur.
Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır bunu da ödemeye hepimiz hazırız."