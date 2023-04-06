Kılıçdaroğlu, Sarıgül ve Aksakal'ı ziyaret etti

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti.

TDP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Kılıçdaroğlu ve Sarıgül açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Sarıgül ile Türkiye'nin ve deprem bölgesinin sorunlarını, siyasette bulundukları noktayı ele aldıklarını belirterek, güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gelecek süreçte Türkiye'nin değişime ihtiyacı olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bir bahar havasına ihtiyacı var. Bu bahar havasını yakalamak, Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız. Türkiye'de anneler, babalar, öğrenciler, gazeteciler, televizyoncular, hayatın her alanında çalışan insanlar büyük bir endişe duyuyorlar. Bu endişeyi ortadan kaldırmamız lazım. Bunun için beraber, birlikte olmak lazım. Birlikte Türkiye'yi yeniden inşa etmek, demokrasiyi getirmek lazım. Kadın-erkek eşitliğini sağlamak lazım. Sabahın köründe, insanlar düşüncelerini açıkladılar diye evleri basılmamalı. Eğer biz demokrasiyi getireceksek, o zaman siyaseten görevimizi yerine getirmiş olacağız. Dolayısıyla bu ayrıntıları Sayın Sarıgül ve arkadaşlarıyla oturduk, konuştuk, dertleştik. Güzel bir görüşme oldu. O nedenle Sayın Sarıgül'e ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim."

"TDP olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

Mustafa Sarıgül de konuşmasına, "Türkiye Cumhuriyetimizin inşallah 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve değerli arkadaşlarını Türkiye Değişim Partimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum." ifadeleriyle başladı.

Kılıçdaroğlu ile ne zaman bir araya gelseler, Türkiye'nin sorunlarını konuştuklarını belirten Sarıgül, bugün de çok güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Sarıgül, TDP olarak demokratik parlamenter sistemden yana olduklarını hatırlatarak, "Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü Meclis, bağımsız yargıyı arzu ediyoruz. İnanıyorum ki Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme geçirecek, Türkiye'mizi raylarına oturtacak aday, Sayın Kılıçdaroğlu'dur. TDP olarak sorumluluğumuzun bilinci içindeyiz. Bugünler, birleşme günü, 'armudun sapı, üzümün çöpü' deme günü değil." diye konuştu.

TDP olarak Kılıçdaroğlu'nu partilerinin genel merkezinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Sarıgül, "14 Mayıs seçimlerinde demokrasi, barış, özgürlük, ulusal birlik, inançlara saygı, laiklik, kardeşlik ruhu, toplumsal barış kazansın. 13. Cumhurbaşkanımız yolunuz açık olsun, Allah'ım sizi her zaman korusun." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sarıgül'ün ardından Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

DSP Genel Merkezi'ne beraberindeki heyetle gelen Kılıçdaroğlu'nu, Önder Aksakal karşıladı.

Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından liderler ortak açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, görüşmede, Türkiye'deki ekonomik durumu ve yapılması gerekenleri tartıştıklarını, demokraside yaşanan olumsuzluklara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye bütün sorunlarını kendi öz gücüyle aşabilecek potansiyele sahip olan bir ülke. Dolayısıyla hiç kimsenin karamsarlığa kapılmasına gerek yok. Göreceksiniz 15 Mayıs'ta yeni bir Türkiye'ye uyanacağız hep beraber. Baharı, güzelliği, birlikte olmayı, kucaklaşmayı, huzuru, farklı düşüncelere saygıyı, siyasal partiler arasındaki dayanışmayı ve karşılıklı söylenen önerilerin ne kadar sağlıklı bir ortamda dinlendiğini göreceğiz." diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Aksakal da demokrasinin en güzel tarafının siyasi partilerin kendi aralarında diyaloglarını sağlıklı şekilde sürdürebilmesi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkeye, millete ve tüm adaylara hayırlı olmasını dileyen Aksakal, şöyle konuştu:

"14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran en önemli özellik, küresel emperyalist yapılarla kadim Türk Devleti arasında seçim olmasıdır. Bunu gözden uzak tutmamamız gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişiyle hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP, Türk milletinin hassasiyetiyle gerekli karşılığı her zaman vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir. Sayın CHP Genel Başkanı'mıza, Cumhurbaşkanı adayımıza çıktığı yolda hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini temenni ediyorum."

"Böyle bir olayın olmaması bizim en büyük arzularımızdan"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamaların ardından bir basın mensubunun, CHP İstanbul İl Başkanlığının, "silah sesleri duyulduğu, ateş edildiği" yönündeki ihbarına ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Hiç kimse merak etmesin, kimse karamsarlığa kapılmasın, emin olun 15 Mayıs'ta bu ülkeye baharı, huzuru getireceğiz. Bu tür olaylar olmayacak, olayları yaratanlar da süratle yakalanıp yargılanacaklar. Kimse üzülmesin. Biz üzülmüyoruz tabii böyle bir olayın olmaması bizim en büyük arzularımızdan biri. Bu olmayacak bir daha Türkiye'de."